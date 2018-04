La mappa delle città più tassate d'Italia : La 'mappa del fisco locale' in Italia parla di aliquote pesantissime in sette città del nostro Paese. Secondo un'indagine del Centro studi di Unimpresa, infatti, Roma, Torino, Napoli, Genova, Bologna, ...

Caduta Stazione spaziale cinese : la mappa delle regioni a rischio : In base agli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di Pasqua presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di...

Direzione Pd - la mappa delle correnti : ROMA - Il Pd diviso va alla conta oggi pomeriggio in Direzione per affrontare gli scenari del post-Renzi. Oggi il parlamentino dem si riunisce per decidere il percorso da intraprendere dopo la ...

Chi sta con chi? La mappa definitiva delle correnti del Pd : - Pier Carlo Padoan: ministro dell'Economia sia con il governo Renzi che con quello Gentiloni. - Maria Anna Madia: ministro della Pubblica Amministrazione, nasce veltroniana, oggi è considerata ...

Chi sta con chi? La mappa definitiva delle correnti del Pd : Rappresentano il 60 per cento dei parlamentari del Partito Democratico: sono i renziani che siederanno in Parlamento e che, ad oggi, si dicono fedeli al segretario uscente. Gli smottamenti nel Pd, conseguenza della sconfitta alle elezioni rendono la situazione delle correnti estremamente fluida, con esponenti renziani che si allontano dal segretario e altri che cercano di tenere insieme le fila. Ecco qual è, al momento, la composizione ...

8 Marzo : la mappa delle feste nei locali di città e provincia : Con Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, la mappa di tutte le feste nei locali di città e provincia per l'8 Marzo: cene orientali, tanta buona musica e spettacoli da applaudire. Tante le foto delle vostre serate e tanti appuntamenti della settimana con i nostri consigli, a cominciare dagli aperitivi e dai concerti da non perdere. Il personaggio della ...

Genova - ecco la mappa delle strade killer : Incroci pericolosi, guardrail “affilati”, segnaletica carente: una ricerca di vigili e polizia Stradale evidenzia i punti critici nei nove Municipi della Superba

Genova - c’è la mappa delle strade killer : Incroci pericolosi, guardrail “affilati”, segnaletica carente: una ricerca di vigili e polizia Stradale evidenzia i punti critici nei nove Municipi della Superba

Genova - pronta la mappa delle strade killer : Incroci pericolosi, guardrail “affilati”, segnaletica carente: una ricerca di vigili e polizia Stradale evidenzia i punti critici nei nove Municipi della Superba

Siria - Erdogan e Assad sull’orlo della guerra. La mappa delle alleanze : Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall’esercito turco e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La sit...

Chi alza e chi taglia i tassi? Ecco la mappa delle banche centrali (e come sfruttarla per investire) : Indietro tutta. Le macchine dell’espansione monetaria sono sempre in movimento, solo che adesso girano al contrario. Il 2018 sarà un anno che vedrà le banche centrali riportare a casa parte di quel denaro con cui hanno inondato il mondo nell’ultimo decennio...

Roma - Erdogan in città : 24 ore di 'green zone' : ecco la mappa delle chiusure : Anche ai pedoni potrà essere vietato l'accesso, così come ai taxi e ai bus al fine di assicurare la massima sicurezza al passaggio del corteo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan. Si stringe sempre ...