La Lega ora minaccia il voto Basta capricci dei 5 Stelle

Sondaggi elettorali : piccolo tonfo del M5S - mentre vola la Lega Video : Sale il centrodestra, al contrario di Forza Italia. In calo il Movimento 5 Stelle. Lieve ripresa invece per il Partito Democratico, anche se la coalizione di centrosinistra lascia per strada qualche decimale. Questi, in pillole, i risultati dell’ultimo #Sondaggio di Swg del 12 aprile 2018. Salite e discese, numeri alla mano, confrontate alle penultime rilevazioni [Video], risalenti al al 5 aprile, e ai dati ufficiali scaturiti dalle urne del 4 ...

Sondaggi elettorali : piccolo tonfo del M5S - mentre vola la Lega : Sale il centrodestra, al contrario di Forza Italia. In calo il Movimento 5 Stelle. Lieve ripresa invece per il Partito Democratico, anche se la coalizione di centrosinistra lascia per strada qualche decimale. Questi, in pillole, i risultati dell’ultimo Sondaggio di Swg del 12 aprile 2018. Salite e discese, numeri alla mano, confrontate alle penultime rilevazioni, risalenti al al 5 aprile, e ai dati ufficiali scaturiti dalle urne del 4 marzo. I ...

Sondaggio Swg - frenata del Movimento 5 stelle. Sale ancora la Lega : Perde quasi due punti il Movimento 5 stelle che dalla settimana scorsa è passato dal 34,5 per cento dei consensi al 32,6. Enzo Risso, direttore di Swg , illustra l'ultimo Sondaggio sul Messaggero : '...

Lega - Cassazione accoglie ricorso dei pm di Genova sui soldi sequestrati. Ora Riesame dovrà esprimersi di nuovo : C’è un nuovo capitolo nel braccio di ferro tra procura di Genova e Lega per l’affaire dei soldi che gli inquirenti liguri hanno chiesto di sequestrare dopo la condanna di Umberto Bossi, ex segretario e rieletto deputato, e dell’ex tesoriere Francesco Belsito per truffa allo Stato. Dopo il blocco dei conti contro cui si era scagliato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, uno stop da parte del Tribunale, una decisione del ...

Ancora niente intesa Lega - M5s per il governo. Una frase di Berlusconi fa Irritare tutti : Resta Ancora in alto mare però l'intesa tra M5s e Lega. Pressing di Mattarella per trovare una soluzione: Prende corpo l' ipotesi di un pre-incarico a Giancarlo Giorgetti. -

BASTIANICH - L'ORSONE NON È UN AGRITURISMO MA UN RISTORANTE DI LUSSO/ Il suo Legale : "Non c'è nessuna evasione" : Joe BASTIANICH, l’Orsone non è un AGRITURISMO ma un RISTORANTE di LUSSO: l'imprenditore italo-americano avrebbe beneficiato di agevolazioni fiscali previste per società agricole.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:47:00 GMT)

M5s-Lega più appoggio di FI? Marcucci (Pd) : “Posizioni in campo chiare - credo stiano lavorando per coinvolgere Forza Italia” : appoggio esterno di Forza Italia ad un governo M5s-Lega? “E’ evidente che le posizioni in campo siano chiare e che stiano lavorando ad un’ipotesi che coinvolga anche Forza Italia. Le formule tecniche sono tante, una potrebbe essere proprio questa ed avrebbe una sua ragionevolezza”. Così il Senatore del Pd Andrea Marcucci, a poche ore dall’incontro con il Capo dello Stato per le consultazioni. “Ipotesi comunque ...

Lega-M5S - Mattarella vede l’accordo «Aspettiamo ancora qualche giorno» Berlusconi contro Salvini : annessionista : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Lega Nord Sansepolcro : 'Sui fitofarmaci la maggioranza fa "spalluccia" per gli interessi di pochi' : Di seguito la presa di posizione della Lega Nord di Sansepolcro in seguito all'ultimo consiglio comunale. Quello approvato da Cornioli e 5 stelle è di fatto un regolamento sulle distanze, che non ...

Torino - respinto ricorso dei rider Foodora. I Legali dei lavoratori : “Italia indietro rispetto agli altri paesi europei” : Il Tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l’interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo. “Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà”, hanno ...

Il prete offese la Lega : "O sei Salvini o sei cristiano" - ora va a processo : ...giudizio terreno.' Salvini dal canto suo ha fatto sapere che non ha intenzione di ritirare la querela perché 'la Lega è stata attaccata in un contesto in cui non si doveva neppure parlare di politica.

Lega e M5S volano nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Operazione scuole pulite 2018 - Legambiente Scala Coeli collabora con le scuole cittadine : ... la partecipazione attiva del Sindaco Agostino Chiarello e i ragazzi della scuola primaria in occasione della manifestazione ' Puliamo il Mondo con le scuole ' e della ' Festa dell'albero ' tenutasi ...

Loredana Lecciso : ecco perché è finita con Al Bano/ “Ora Voglio riconquistare la stima che ci Legava" : Loredana Lecciso spiega perchè è finita con Al Bano: il motivo dietro il suo allontanamento da Cellino e il desiderio di riconquistare la stima del cantante.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:31:00 GMT)