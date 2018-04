La Corrida | un concorrente lavora in Rai ed ha fatto il figurante in tv?

blogo

(Di sabato 14 aprile 2018) Allo sbaraglio sì, dilettanti forse non tutti: la prima puntata de Ladi Raiuno hail botto in termini di ascolto, con 5,9 milioni di telespettatori (27,4% di share), grazie anche ad alcune performance che, nel vero spirito del format di Corrado, hanno divertito il pubblico ed, in alcuni casi, emozionato.Rientra in quest'ultimo caso l'esibizione di Mario Labieni, 42enne romano, presentato come timido cronico, che ha deciso di partecipare al programma per combattere questo suo problema, ma anche per ricordare il padre scomparso, con cui da piccolo si divertita davanti alla tv guardando proprio La.prosegui la letturaLa, unin Rai (ed hailin tv)? pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 15:40.