La Corrida | retroscena choc su uno dei concorrenti

lanostratv

(Di sabato 14 aprile 2018) Carlo Conti a La: un concorrente non è un dilettante allo sbaraglio? Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La. Il famoso e popolare show ideato e condotto da Corrado mancava dal piccolo schermo da ben 7 anni. Difatti l’ultima edizione è stata condotta da Flavio Insinna su Canale 5. Un’edizione che in termini di ascolti non ha soddisfatto la dirigenza Mediaset. Per questa ragione il programma è stato chiuso e mai più riproposto. Tuttavia la Rai e Carlo Conti hanno deciso di puntare nuovamente sullo show, portandolo su Rai Uno. E la puntata di debutto, inutile nasconderlo, è stata un successo. Difatti il programma è stato seguito da praticamente 6 milioni di telespettatori con ben il 27.44% di share, spazzando via qualsiasi concorrenza. Ma non è finita qua perchè nelle ultime ore si è andato a diffondere un clamorososu uno dei ...