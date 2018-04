La Buona Scuola discrimina gli insegnanti di sostegno | i bimbi disabili ‘parcheggiati’ in

Pensione anticipata 2018 - abolizione Buona Scuola-Fornero : ultime novità docenti Video : #Pensione anticipata ai docenti, abolizione della legge Fornero e riconoscimento dell'insegnamento come lavoro usurante, superamento dei meccanismi dalla riforma della Buona #Scuola di Renzi come il bonus di merito e la chiamata diretta, eliminazione della norma che prevede il limite dei 36 mesi per i docenti precari che svolgano supplenze negli istituti, modifiche dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro: sono questi i punti della ...

Pensione anticipata 2018 - abolizione Buona Scuola-Fornero : ultime novità docenti : Pensione anticipata ai docenti, abolizione della legge Fornero e riconoscimento dell'insegnamento come lavoro usurante, superamento dei meccanismi dalla riforma della Buona scuola di Renzi come il bonus di merito e la chiamata diretta, eliminazione della norma che prevede il limite dei 36 mesi per i docenti precari che svolgano supplenze negli istituti, modifiche dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro: sono questi i punti della riforma ...

Carpi - studente critica la “Buona Scuola” su Facebook : punito con il 6 in condotta : Il ragazzo, in particolare, aveva criticato aspramente l'alternanza scuola - lavoro. Per questo i suoi docenti hanno deciso di punirlo con un voto che rischia di causarne la bocciatura.Continua a leggere

Miur - Buona Scuola : 1000 posti tolti alle superiori Video : Come sempre dal mondo del lavoro arrivano sia notizie buone che notizie cattive. Proprio nel corso della giornata di ieri si è parlato delle pensioni: i lavoratori italiani hanno visto un aumento della categoria lavori usuranti ma il reddito di cittadinanza è diventato niente più che un lontano miraggio [Video]. Oggi, invece, il Ministero dell'Istruzione presentera' la circolare che arriva con cadenza annuale sulla ripartizione dell'organico. ...

Miur - Buona Scuola : 1000 posti tolti alle superiori : Come sempre dal mondo del lavoro arrivano sia notizie buone che notizie cattive. Proprio nel corso della giornata di ieri si è parlato delle pensioni: i lavoratori italiani hanno visto un aumento della categoria lavori usuranti ma il reddito di cittadinanza è diventato niente più che un lontano miraggio. Oggi, invece, il Ministero dell'Istruzione presenterà la circolare che arriva con cadenza annuale sulla ripartizione dell'organico. Proprio a ...

Professori capaci e studenti curiosi - la Buona Scuola è ancora possibile : Mentre come cronista racconto di studenti che aggrediscono i Professori e di genitori che malmenano presidi, vicepresidi e insegnanti solo perché chi siede in cattedra si è permesso di riprendere giovani inesperti e ancora di là dal formarsi, mi vengono in mente le centinaia di ragazzi che sto incontrando nelle varie parti d’Italia. I loro sguardi attenti, le loro domande curiose, i loro occhi che spaziano da me ai docenti che li hanno ...

Dai diritti civili alla Buona Scuola : tutte le tappe della diciassettesima legislatura : È stato pubblicato ieri il report sulla diciassettesima legislatura, appena conclusa. Il monito della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi che fa un bilancio di questi cinque anni: "Tanti i risultati raggiunti in questi anni nel faticoso percorso delle riforme. Non disperdiamo questo impegno".Continua a leggere

Elezioni 2018 - le urne bocciano la Buona Scuola e i suoi alfieri : Fedeli e Malpezzi sconfitte - neanche eletta la Puglisi : Dalla ministra che ha raccolto l’eredità della riforma, provando a correggerla senza mai rinnegarla, alle responsabili scuola del Pd che l’avevano firmata: le urne bocciano la Buona scuola. Stavolta senza appello. Già alle ultime amministrative la protesta dei docenti aveva condizionato il centrosinistra, ma ora alle Politiche, nel generale fallimento del Partito Democratico, tutti i parlamentari legati all’ultimo corso del Miur hanno rimediato ...

Salvatore Giuliano - ‘migliorare’ la Buona Scuola non vuol dire ‘smantellarla’. M5s cambia idea? : Il casting da telenovela della selezione da parte di Luigi Di Maio dei propri ministri (in pectore) ha oggi riservato l’ennesima sorpresa, forse la più clamorosa. “La mutazione genetica” del Movimento 5 stelle – dopo l’istituzione del ministero della Meritocrazia (da non confondersi con il merito) e di quello della Famiglia (cosa non si farebbe per arrivare ad occhieggiare a qualsiasi tipo di immaginario trasversale, compreso quello ...

Governo M5s - chi è il candidato ministro dell’Istruzione : consulente della Giannini - ha contribuito alla Buona Scuola di Renzi : Un preside illuminato, che ha rivoluzionato la sua Scuola a Brindisi tra digitale e sperimentazioni varie, e ora vorrebbe farlo anche col ministero. Luigi Di Maio punta su una figura di sicuro spessore come titolare dell’Istruzione di un eventuale Governo M5s. Una scelta che dovrebbe mettere tutti d’accordo, se non fosse per un piccolo dettaglio: Salvatore Giuliano conosce già quel Dicastero. È stato consulente del Miur e ha collaborato per l’ex ...

Di Maio - aboliremo legge "Buona Scuola" : ANSA, - ROMA, 1 MAR - "Lo dico una volta per tutte noi la buona scuola la vogliamo abolire e se Giuliano si insedierà al ministero lavorerà in tal senso". Lo ha detto Luigi Di Maio a "Otto e Mezzo" su ...

Elezioni - il candidato ministro M5s : “Ho partecipato a cantiere della Buona Scuola - ma non ho scritto una sola riga” : La legge sulla Buona Scuola che è uscita non è minimamente quella a cui” avevo collaborato” per quanto riguarda i laboratori. “Ho dato solo suggerimenti sulla formazione dei dirigenti scolastici. Questa mattina in tv ho usato un termine troppo morbido, ‘superare’ la Buona Scuola. Ora dico riscriviamola“. Lo ha precisato, durante il suo intervento al Salone delle Fontane, il candidato M5s al ministero ...

M5S : Giannini - in bocca al lupo a Giuliano - grande contributo a Buona Scuola : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “In bocca al lupo al candidato Ministro dell’Istruzione del M5S Salvatore Giuliano. Ha l’esperienza X fare bene, l’ha dimostrato dando un contributo qualificante a #LaBuonaScuola. è stato tra i membri del Cantiere che nel 2014 ne pose le basi, e ha continuato a lavorarci fino al 2016”. Lo scrive su twitter l’ex-ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini. L'articolo M5S: ...

Dr. Salvatore e Mr. Giuliano : 'La Buona Scuola è da buttare'. Ma nel 2015 firmò un documento : 'Difendo la legge con forza' - di C. Paudice - : È laureato in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso l'Università degli Studi di Lecce e ha conseguito un Master in Discipline per la didattica - "Tecnologie dell'istruzione". Giuliano ...