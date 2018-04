Kim Ki-duk in 100 secondi Essere liberi è davvero possibile?

L'occhio dell'Asia : il cinema di Kim Ki-duk in 100 secondi : Un cinema spesso sospinto dall'ossessione di una idea o di una passione che espone ad un itinerario di ascetico martirio i suoi protagonisti, la sfida dell'individuo contro il mondo. Le sue ...

Il prigioniero coreano - di Kim Ki-duk : ... e la sequenza in cui viene lasciato da solo nel pieno di un grande centro commerciale, dove a lungo cercherà di rimanere " con gli occhi chiusi " per non farsi coinvolgere da questo "nuovo mondo" è ...

L'ultimo capolavoro di Kim Ki-duk arriva al cinema : Lontano dalle tinte forti dell'Isola o di Moebius, Il prigioniero coreano , The Net, vede Kim Ki-duk raccontare - senza filtri - il presente. Un presente che non riesce a liberarsi del passato: quello ...

Il prigioniero coreano - bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poetico : bentornato Kim Ki-duk. Il vincitore del Leone d’oro 2012 (Pietà), torna nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con un film estremamente e radicalmente politico come Il prigioniero coreano. Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e ...

Nord e Sud - Coree uguali di Kim Ki-duk : ANSA, ROMA 7 APR - Può una piccola storia privata raccontare molto delle divisioni politiche di oggi e del mondo degli uomini? Sì nel caso de Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk che racconta con ...

#Berlinale68 Human - Space - Time and Human - di Kim Ki-duk : Nel mondo di Kim Ki-duk corre tanta sfiducia verso l'uomo ed il monito demolitorio trova conferma nel mare magnum delle individualità rese ciniche, arroganti, opportuniste ovunque gliene venga fornita ...

Berlino : Kim Ki-duk si difende da accuse : ANSA, - Berlino, 18 FEB - Dello schiaffo non si scusa, anzi trova "deplorevole che si sia trasformato in un caso da tribunale". A parlare così in un'animata conferenza stampa è il regista coreano Kim ...

Il prigioniero corano - Kim Ki-Duk racconta un piccolo uomo schiacciato dalle ideologie : KIM KI DUK è insieme un cineasta riconoscibile e sfuggente, capace di deviare e sorprendere. Cantore lirico dei marginali, spostati, prostitute e delinquenti, attratto dalla morbosità e dalla violenza,...