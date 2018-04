“Khalifa Haftar morto” | ma il portavoce smentisce | “Tornerà in Libia a combattere il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) Il generale libico Khalifaè ricoverato in un ospedale a Parigi, ma tornerà intra qualche giorno per “continuare la lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato su Twitter ildi, Ahmed al-Mesmari, spiegando le circostanze che hanno portato al ricovero dell’uomo forte della Cirenaica e così smentendo la notizia della morte riportata dai media locali., secondo al-Mesmari (nella foto), si è sentito male nel corso di una serie di visite programmate in diversi Paesi e che si è recato in un ospedale di Parigi per normali esami medici. La fonte non fornisce elementi precisi sullo stato di salute del militare. Intanto Ghassan Salame, inviato dell’Onu in, avrebbe avuto una conversazione telefonica di circa 10 minuti conscrive oggi il quotidiano Lybian Express, citando come fonte lo stesso Salame. La notizia del decesso era rimbalzata venerdì sera su ...