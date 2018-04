Karl Lagerfeld | Sono stufo del movimento #metoo Se le modelle non vogliono

huffingtonpost

(Di sabato 14 aprile 2018) "dele di tutte lee attrici che parlano delle molestie sessuali che hanno affrontato nel corso degli anni".in un'intervista alla rivista francese Numéro, non usa giri di parole: "Ledovrebbero sapere a cosa stanno andando incontro" e difende l'ex direttore creativo della rivista InterviewTempler, che è stato accusato di togliere la biancheria intima dellesenza il loro consenso."Se non vuoi che qualcuno ti tiri giù le mutandine, non fare la modella", ha detto lo stilista tedesco. "Entra in un convento, ci sarà sempre un posto per te nel convento. Stanno reclutando anche!"è il direttore creativo di Chanel e Fendi, e così come la sua stessa linea di moda crede che le accuse formulate dallerendano quasi impossibile per i progettisti fare il loro ...