Karate | Campionati Italiani Kumite 2018 | altro sigillo per Luigi Busà Conferme anche per

Karate - Campionati Italiani Kumite 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Non mancherà proprio nessuno. Tutti i migliori atleti del Bel Paese saliranno sul tatami del PalaPellicone, al Lido di Ostia, per andare a caccia del titolo italiano in occasione dei Campionati Assoluti 2018 di Kumite, in programma sabato 14 e domenica 15 aprile. Gli atleti iscritti sono 616 e gareggeranno in 11 differenti categorie di peso, cinque femminili e sei maschili, con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio e ...

Karate - Campionati Italiani Kata 2018 : Viviana Bottaro supera Sara Battaglia e conquista il titolo. Sul podio anche Terryana D’Onofrio e Carola Casale : Viviana Bottaro si conferma la più forte Karateka azzurra nel Kata. L’atleta delle Fiamme Oro ha rispettato il pronostico andando a vincere i Campionati Italiani di Kata che si sono svolti oggi ad Ostia, conquistando così il suo nono titolo tricolore. Bottaro ha superato in scioltezza tutte le avversarie fino alla finale, dove ha vinto per 5-0 contro Sara Battaglia, altra grande interprete di questa disciplina. Sul terzo gradino del podio ...