Juventus-Sampdoria in Diretta tv e Live-Streaming

Juventus - si volta pagina. Nel mirino c'è la Sampdoria : I bianconeri provano a mettersi alle spalle la delusione di Champions. Stamani terapie per De Sciglio, che non dovrebbe farcela, mentre Barzagli e Bernardeschi hanno lavorato in parte con il gruppo

Serie A. Juventus Sampdoria : Sospetta lesione per Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus, uscito al 17' del primo tempo con il Real Madrid, non ha preso parte alla seduta di allenamento ieri a Vinovo. Il difensore ha ...

Biglietti Juventus-Sampdoria - Serie A (15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentaduesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 14 ed il 15 aprile, c’è l’incontro tra Juventus e Sampdoria, in programma domenica 15 aprile alle ore 18.00 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i blucerchiati, a quota 48, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 40 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 13 vittorie ed un ...

Probabili Formazioni Juventus-Sampdoria Serie A 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Sampdoria, 33^ giornata di Serie A, 15-4-2018, ore 18:00. Dybala e Cuadrado nel tridente, gioca Marchisio? Per Giampaolo è allarme in difesa. Dopo l’eliminazione dalla Champions League con qualche polemica, la Juventus si rituffa nel campionato: domenica, nel tardo pomeriggio, affronterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium la Sampdoria di Marco Giampaolo in una gara valida come primo dei ...

Juventus - sospetta lesione a un piede per De Sciglio : salta la Sampdoria : La delusione per l'eliminazione dalla Champions League è ancora viva nella testa della Juventus, che, però, come più volte ricordato anche da Allegri nel post partita di Madrid, ora deve ripartire al ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Juventus? D'accordo con le parole di Buffon» : GENOVA - "Speravo nei supplementari tra Real Madrid e Juventus così i bianconeri avrebbero consumato più energie e sarebbero stati più stanchi contro di noi" . Massimo Ferrero , presidente della ...

Serie A Chievo-Torino : dirige Irrati. Juventus-Sampdoria : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trantaduesima giornata del campionato italiano, in programma domenica 15. Quattro gli anticipi del sabato: si parte con Cagliari-Udinese alle ...

Serie A Sampdoria - Bereszynski squalificato : salta la Juventus : MILANO - Sono in tutto otto, e tutti per un turno, i giocatori fermati dal giudice sportivo della Serie A, dopo le partite della trentunesima giornata: Leonardo Bonucci , Milan, con ammenda di 1.500 ...

Sampdoria - Praet ed il calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...