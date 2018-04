Juve | a sorpresa occhi su Griezmann

Juve - Paratici pensa a un acquisto a sorpresa dal Barcellona : Secondo Rai Sport , Fabio Paratici , ds della Juventus, stima molto Lucas Digne : il terzino ex Roma ora al Barcellona è un'idea a sorpresa qualora saltassero le altre piste sulla corsia mancina, Paratici infatti ...

Juventus - Chiellini a sorpresa : il morso di Suarez ed il paragone Messi-Cristiano Ronaldo : Si avvicina la gara di Champions League tra Juventus e Real Madrid, una partita che preannuncia grande spettacolo. Un protagonista si candida ad essere il difensore Chiellini, ecco le parole rilasciate a El Mundo: “L’amore per la difesa? È normale che i bambini vogliano essere come Cristiano Ronaldo, Messi o Dybala, perché sono loro che provocano le più grandi emozioni con la loro fantasia, ma c’è anche il piacere di fermare un ...

Juve - si molla Kovacic : inserimento a sorpresa di un club italiano : Secondo Rai Sport , Mateo Kovacic è nel mirino della Roma. Monchi vorrebbe prenderlo dal Real Madrid, visto che la Juventus si è fermata nella corsa al croato ormai da mesi nonostante Allegri lo apprezzi ...

Probabili formazioni Juve-Milan : Gattuso recupera 2 pedine - sorpresa in attacco? Video : Mancano poco più di 24 ore al big match della 30^ giornata di #Serie A tra #Juventus e #Milan. Moltissime le aspettative da parte dei tifosi di entrambe le squadre per una partita che, storicamente, ha spesso riservato gol ed emozioni. Il calcio d'inizio dell'incontro, che sara' arbitrato dal signor Mazzoleni della sezione di Bergamo, è fissato alle ore 20,45 di sabato 31 marzo. Juve-Milan si giochera' pochi giorni prima di altri due impegni ...

Sorpresa Juventus : Allegri ritrova Cuadrado : TORINO - In attesa del rientro dei nazionali Massimiliano Allegri può intanto godersi una buona notizia, perché dopo aver riabbracciato Mandzukic - rientrato in anticipo dagli impegni statunitensi ...

PAULO DYBALA/ Il bomber della Juve è la sorpresa di Luana per Giuseppe! (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, PAULO DYBALA svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:55:00 GMT)

Paulo Dybala/ Juventus - “convocato” da Maria De Filippi per una sorpresa (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, Paulo Dybala svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:05:00 GMT)

JuveNTUS - HIGUAIN/ Andujar a sorpresa : "So quanto ha sofferto a Napoli" : JUVENTUS, HIGUAIN: il Pipita ha parlato del momento di straordinaria forma svelando anche che in passato aveva pensato di smettere. Intanto si prepara per affrontare l'Italia di Di Biagio.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Juve - a sorpresa rinviato incontro con agente Pellegrini : il motivo : Secondo Rai Sport , la Juventus aveva appuntamento in questi giorni con l'agente di Lorenzo Pellegrini per definire l'affare con clausola rescissoria. incontro poi rinviato da Marotta perché vuole prima chiudere ...

Juve - occhio alla scelta a sorpresa di Asamoah sull'Inter : le ultime : Secondo Sky Sport , non è ancora certo che Asamoah firmi con l'Inter per la prossima stagione. La Juventus infatti sta continuando a trattare col terzino e finché non si trova un accordo definitivo con l'Inter, i ...

Sorpresa Juventus : il comunicato dall’infermeria cambia lo scenario per il derby : “Gruppo al completo, fatta eccezione per Andrea Barzagli; Blaise Matuidi e Juan Cuadrado, che hanno proseguito nel proprio programma personalizzato di allenamento”. Questa rivelazione da parte della Juventus attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale in giornata, apre ad uno scenario inatteso sino a qualche ora fa. Di un Mandzukic in ripresa si sapeva già, ma a quanto pare anche Khedira potrebbe partecipare al derby di ...

Juventus Tottenham/ Allegri a sorpresa : pronta una formazione iper offensiva : Juventus, parla Allegri: “Non so chi sostituirà Matuidi, si decide tutto al ritorno, non bisogna prendere gol”. Il Conte Max ha parlato in vista della sfida di Champions di questa sera(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Coppa Italia - data e orario delle semifinali di ritorno : sorpresa per Juve-Atalanta! : La Lega di Serie A ha diramato un comunicato con la data e l’orario di Juventus-Atalanta e Lazio-Milan, semifinali di ritorno della Coppa Italia. All’andata i bianconeri hanno espugnato lo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ con un goal di Higuain e in vista del ritorno quindi possono contare sull’importante rete realizzata in trasferta. Grande equilibrio invece tra Milan e Lazio: a San Siro infatti la gara è ...

Juventus - Chiellini : 'Il rinnovo arriverà a breve - nessuna sorpresa' : ROMA - Il futuro di Chiellini è ancora alla Juve . 'A breve rinnoveremo - dice il difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport 24 - non ci saranno sorprese. In dirittura? Sì, solo il momento per far riposare i dirigenti che ora sono impegnati nel mercato'. Tutto sulla Juve CAMPIONATO - In campionato ormai è una corsa ...