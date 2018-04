Jasmine Trinca | «Nella vita sono buffa e vorrei fare una commedia»

vanityfair

: Festival del Cinema Europeo: è la volta di Jasmine Trinca - Radio_Skylab : Festival del Cinema Europeo: è la volta di Jasmine Trinca - Ecate31 : RT @globalistIT: Appuntamento a #Cannes per i movimenti #metoo: l'annuncio di #JasmineTrinca - News24_it : Jasmine Trinca: «Quest'anno al Festival di Cannes farò politica. Per ... -

(Di sabato 14 aprile 2018)è reduce da un anno di festeggiamenti per il suo trionfo a Cannes con Fortunata di Sergio Castellitto. Gli ultimi premi che ha ricevutostati il David di Donatello e l’Ulivo d’Oro alla carriera che gli è stato consegnato al XIX Festival del Cinema Europeo di Lecce. La manifestazione l’ha omaggiata mostrando dieci dei suoi film, da La stanza del figlio (il suo esordio) a La meglio gioventù, da Fortunata, appunto, a Miele, opera prima di Valeria Golino.parteciperà anche al secondo film della Golino (Euforia), selezionato a Cannes in Un Certain Regard. LEGGI ANCHEè Fortunata: «Viva le mamme di pancia» «La mia è un’apparizione fatta col cuore – racconta da Lecce – i protagonistiScamarcio e Mastandrea. Valeria è una donna che ha una visione poetica della. Il modo in cui guarda il mondo è sorprendente, così come quando si mette ...