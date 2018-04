Italiano Rally - Andreucci vince a Sanremo

quattroruote

(Di sabato 14 aprile 2018) Paoloe Anna Andreussi sulla loro Peugeot 208 T16 hanno vinto la sessantacinquesima edizione deldi. La grande classica ligure, seconda prova del Campionato, si è confermata essere una tappa entusiasmante, con distacchi contenuti e un podio che si è delineato solamente negli ultimi chilometri della corsa: Simone Campedelli, a bordo della Ford Fiesta gestita dal team Orange1 si è classificato secondo, mentre Scandola e la sua Skoda si sono guadagnati il podio proprio sul finale, approfittando della foratura accusata da Crugnola.Ucci-Ussi, è record di vittorie consecutive. Dopo aver vinto al Ciocco, il plurititolato duo della Peugeot si è concesso il bis in terra ligure. Non è unesperienza nuova peralzare il trofeo del vincitore aldi: questa, infatti, è stata la sua sesta vittoria in carriera, la quarta consecutiva. Mai ...