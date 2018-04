Italia | Sala | mi auguro che Milano sia candidata

Da Trapani a Marsala - a Mazara. Pd e Forza Italia in tempesta : Il movimento, che sta diventando un partito, si è già dato degli organigrammi, perchè è inutile far finta di nulla ma la politica con la 'P' maiuscola la si fa con le strutture di partito, non in ...

Iva + accise carburanti : rischio di salasso per gli Italiani : Non ci sono le clausole di salvaguardia sull'Iva a non far dormire sonni tranquilli ai contribuenti italiani. Infatti, nonostante come abbia fatto notare oggi la Confesercenti in una sua analisi siano necessari circa 12 miliardi di euro per sterilizzare le clausole di salvaguardia, introdotte nel nostro ordinamento nel lontano 2011, anche le accise sui carburanti rappresentano un pesante fardello da portare. Non per niente il candidato Premier ...

Campionato Europeo C20 Football Sala : partenza in salita per Italia e Svizzera. Esordi sprint per il Marocco e per la Selezione Catalana : ... Savona e Alassio, e una rappresentanza della nazionale FIFS delle Forza Armate L'intera manifestazione sarà ripresa in diretta streaming da Mediasport Channel. Aggiornamenti e interviste in tempo ...

Libri : 'Milano e il secolo delle città' - l'Italia vista dal sindaco Sala : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - "Milano oggi è una città capace di farsi domande e di costruire risposte. Il coraggio io lo intendo così: guardare il mondo con ampiezza di vedute e provare a cambiarlo". Giuseppe Sala descrive così il legame con la sua città a cui ha dedicato il libro 'Milano e il secol

Metalmeccanici - salari e orari : si può esportare in Italia l'accordo dei tedeschi? : Buone notizie anche per la nostra economia perché dalla probabile crescita dei consumi sul mercato interno tedesco trarranno vantaggi anche i produttori , e i lavoratori, Italiani. In particolare la ...

Statali - salasso per le tasche degli Italiani : costano circa 2.200 euro a cittadino : Al primo posto c'è la scuola, che vale 654 euro per ogni cittadino, seguita dalla sanità (515) e dalle Regioni (265). Poi la polizia, i ministeri, le università. La Ragioneria generale ha fatto i conti in base alla situazione nel 2016, puntando l'attenzione sulla voce più pesante, quella del costo dei dipendenti pubblici

Milano a un bivio - il monito di Sala al governo : "O l'Italia ci aiuta a correre o ci rivolgiamo all'Europa" : Il sindaco parla delle eccellenze della città: azienda dei trasporti, università, terzo settore e industria. E sui fondi statali: "Lontano da me ogni istinto...

Milano : Sala - sostenere Milano come guida operativa d'Italia : "Ma Milano tanto poi comunque va avanti da sola e si apre al mondo e all'Europa - ha concluso -, vogliamo considerala un po' come la guida operativa? Non guida politica perché noi dei ministeri non ...

Ema - l'Italia torna all'attacco. Sala : 'Oggi il ricorso'. Ue : 'Decisione presa - nulla da dire' : E per questo chiamo la politica italiana al massimo impegno'. Il sindaco ha anche precisato che l' Ema non è 'un'agenzia dei burocrati, autorizza nuovi farmaci o li toglie dal mercato. Sarebbe grave ...

Sede Ema - l'Italia torna all'attacco. Sala : «Gentiloni mi ha detto che oggi parte il ricorso» : «È il momento di essere aggressivi, proviamoci. È il momento di alzare la voce, senza se e senza ma». Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5,...

Ema - ricorso dell'Italia per la sede a Milano. Sala : 'Ho parlato con Gentiloni - è il momento di essere aggressivi' : Ma è anche una questione politica, chiamo la politica italiana al massimo impegno per Milano e per il nostro Paese'. 'Gentiloni ha concluso il sindaco ha capito la situazione che rischia di diventare ...