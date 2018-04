Italia rischia di perdere milioni fondi Ue | spesa a rilento

Italia rischia perdere milioni fondi Ue : spesa a rilento - : Il pericolo emerge dalla lettura degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue sul suo portale web. Il tasso di spesa Italiano risulta ancora fermo fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo ...

Migranti piano Italia-Libia per ‘ridurre i salvataggi’. Ma “così Roma rischia di compiere dei respingimenti di fatto” : C’è un cambio della strategia italiana nel Mediterraneo centrale. Una svolta mai apertamente dichiarata, mai discussa a livello parlamentare, ma attuata sul campo dalla Marina Militare e dalla Guardia Costiera. Dopo la chiusura dell’operazione Mare nostrum, dopo l’intervento delle Ong nei salvataggi nel Mediterraneo centrale, il governo italiano sta preparando il campo all’intervento della Guardia costiera libica. Lo scrive, nero su bianco, lo ...

Fuest - Ifo - con nuova crisi Italia rischia : La crescita della zona euro resta "fragile" e con la prossima crisi economica i paesi con alti livello di debito come l'Italia rischiano di più. Da qui la necessità che il nuovo governo affronti con "...

FINANZA E GOVERNO/ L'Italia ha benzina solo per il 2018 - poi si rischia il crollo : Ieri sono riprese le consultazioni al Quirinale. Il clima internazionale intanto peggiora. Quanto si potrà attendere ancora per avere un GOVERNO?.

Col nuovo governo rischia di cambiare la collocazione internazionale dell'Italia? : La crisi siriana irrompe sulla politica italiana, intenta a cercare la formazione di un governo a cinque settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo. Un patto inizia a prendere forma, ma la grande politica internazionale impone, ancor prima che veda la luce l’alleanza tra Lega e 5 Stelle, una scelta di campo. Il fatto è che gli uni e gli alti, i leghisti come i cinquestelle, sono considerati – e loro hanno fatto di tutto ...

Senza una politica estera decisa - l'Italia rischia la marginalizzazione. Parla Lia Quartapelle - Pd - : ... interrompe per qualche minuto la partecipazione alla seduta della Camera, impegnata in queste ore nell'istituzione di una Commissione speciale per l'esame del Documento di economia e finanza e di ...

Ma ora i soldi degli Italiani rischiano la vittoria di Pirro : La battaglia su Telecom, tra gli attuali soci di maggioranza, i francesi di Vivendi, e il fondo Usa attivista Elliott con al suo fianco Cdp, rischia di paralizzare la società per mesi. E di costare ...

Forza Italia ancora "offesa" rischia di non presentarsi in consiglio : ... garantendo un eventuale appoggio esterno solo sulle questioni rilevanti per la città, non certo per le comunicazioni del primo cittadino con il quale non parla, per scelta, di politica. Sembra ...

Fratelli d'Italia - l'ex deputato Pasquale Maietta si è tagliato una gamba con la motozappa - rischia l'amputazione : l'ex deputato di Fratelli d'Italia Pasquale Maietta , ex presidente del Latina, rischia di perdere la gamba sinistra. Maietta è stato protagonista di un gravissimo incidente domestico: il 46enne stava ...

Germania è la più ricca di riserve auree e può lasciare Ue per tutelarsi. Italia rischia : La Germania naviga sempre più nell'oro, ricca come non mai. Ed è pronta anche all'uscita dell'euro per portare avanti il suo modello di dominio ai danni di tutti, Italia in primis.

A 14 anni rischia la vita per l'abuso di alcol. In Italia è allarme binge-drinking : casi in aumento : rischiare la vita a 14 anni per l'abuso di alcol. L'ultimo caso ha riguardato un ragazzino della provincia di Alessandria, portato in ospedale al limite del coma etilico dopo avere bevuto abbondanti ...