Italia | Monte Bianco | furgone con tritolo | scatta arresto autista

Montepaschi - lo schifo della banca rossa : i politici - vip e parenti che hanno rubato i soldi degli Italiani : A Siena ieri si è tenuta l' assemblea del Monte dei Paschi, banca posseduta al 70% dal ministero dell' Economia. L' ingresso dello Stato nel capitale dell' istituto più vecchio d' Europa, o così ci raccontano, è costato alla collettività qualcosa come 7 miliardi di euro e ha peggiorato i conti pubblici.

Italia : fermato furgone traforo Monte Bianco - a bordo esplosivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Juventus beffata - l’Italia si spacca. Perché non tutte le rimonte sono uguali? : La rimonta è uguale per tutti. Se ci fosse un tribunale del calcio, addetto ad analizzare vittorie e sconfitte di ogni squadra, forse sarebbe davvero così. Ma siccome lo sport è un concentrato di emozioni che non sempre incontra la razionalità, può capitare che lo stesso Paese che il martedì sera esulta tutto insieme per celebrare un successo storico, il giorno dopo si spacchi in due di fronte alla stessa identica impresa, realizzata però da ...

La misteriosa morte di Wilma Montesi - la ragazza che cambiò la storia d’Italia : Il 9 aprile 1953 una giovane donna viene trovata cadavere sulla riva di Torvajanica. La sconosciuta è Wilma Montesi, aspirante attrice romana. Il suo caso sta per diventare il primo scandalo del governo democristiano di De Gasperi.Continua a leggere

Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI festeggia a Montecchio : La cronaca: Discreta cornice di pubblico al PalaCollodi per l'ultimo match stagionale della squadra di casa. Il Club Italia, che deve rinunciare a Omoruyi per un'indisposizione, schiera Mangani in ...

Prima Conferenza Italiana sull'eredità di Albert Hirschman - lunedì 9 a Capodimonte. : ... attraverso l'arte dal medioevo fino a quella contemporanea e la natura che offre, l'incommensurabile valore del 'dialogo' tra Napoli e il resto del mondo". Lo scopo del convegno è quello di ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : ultima giornata di regular season - il Club Italia Crai affronta Montecchio : La gara avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra di casa. Il Club Italia si è allenato a pieno organico al Centro Pavesi a partire da mercoledì 4 ...

Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI chiude il campionato a Montecchio : La gara avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra di casa. Il Club Italia si è allenato a pieno organico al Centro Pavesi a partire da mercoledì 4 ...

Montella allontana l'Italia : "Io ct? Non ho ancora i capelli bianchi" : Vincenzo Montella è felice al Siviglia: dopo essere stao esonerato dal Milan, infatti, l'Aeroplanino ha trovato la sua giusta dimensione in Spagna. Gli andalusi lotteranno fino alla fine per conquiestare un posto in Champions League e dopo aver fatto fuori lo United di Mourinho negli ottavi di finale, giocheranno i quarti della competizione contro i tedeschi del Bayern Monaco allenati dall'esperto Jupp Heynckes. Il Siviglia di Montella, sabato ...

Ct Italia - Montella si chiama fuori : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "Non c'è nessuna possibilità a oggi che possa allenare la Nazionale, sia perché sto benissimo qui e ho la testa per lavorare qui, sia perché in Italia non c'è stato nessun tipo ...

Abusi sui figli piccoli dei dipendenti della Banca d'Italia : l'arresto del maestro che imbarazza l'asilo Montessori : Abusi sessuali su dodici bambine tra i 3 e i 5 anni. Nella scuola Montessori interna alla sede della Banca d'Italia, frequentata dunque dai figli dei dipendenti di via Nazionale. Ora che il docente di ...

Panchina Italia - Montella svela : “io in Nazionale? Ecco la verità” : Panchina Italia – L’Italia è reduce dal pareggio contro l’Inghilterra, ultima Panchina per il Ct Di Biagio. E’ già partito il toto-allenatore, dalla corsa si è escluso Vincenzo Montella come dichiara a Fox Sport: “Non c’è nessuna possibilità a oggi che possa allenare l’Italia sia perché sto benissimo al Siviglia e ho la testa per lavorare qui sia perché in Italia non c’è stato nessun tipo di ...

Forza Italia - Gelmini capogruppo alla Camera - Bernini al Senato. Giorgetti al vertice della Lega a Montecitorio : È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all'unanimità per alzata di mano. Mariastella ...

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...