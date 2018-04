Isola dei Famosi 2018 | chi sarà il vincitore? Amaurys favorito | Gaspare outsider per gli

Alessia Marcuzzi - cannagate Isola dei Famosi 2018/ "Mi assumo tutte le responsabilità - però..." (Verissimo) : Alessia Marcuzzi, a un passo dall'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, racconta il suo percorso ad ostacoli tra polemiche e canna-gate nel nuovo appuntamento di Verissimo. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei nella bufera : "Calcolatrice spietata - ha manipolato molti in Honduras" : Isola dei Famosi 2018: i naufraghi stanno tornando in Italia. Bianca Atzei molte critiche, le prime sono quelle di Filippi Nardi. Qual'è il vero volto della naufraga?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:53:00 GMT)

Alessia Mancini direttore di studio/ il tenero messaggio di Flavio Montrucchio (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, ultima eliminata dall'Isola dei Famosi 2018, si racconterà questa sera nel corso dell'appuntamento finale del reality. News, anticipazioni e...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:38:00 GMT)

BIANCA ATZEI NON È DIMAGRITA ALL'Isola dei FAMOSI 2018/ “Passavano snack proteici…” : per il web non vincerà : BIANCA ATZEI non è DIMAGRITA ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018: la naufraga con lo stesso peso di tre mesi fa. Filippo Nardi smaschera tutto e svela il "trucchetto" della cantante.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:08:00 GMT)

Isola dei famosi - Mara Venier perde la testa : 'L'avete trasformata in una falsità' - e lei insulta : L' Isola dei famosi è tarocca? Mai chiederlo a Mara Venier , potreste finire male. L'opinionista del reality vip di Canale 5 ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla conduttrice Alessia ...

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi si difende dalle accuse a ‘Verissimo’ : Un appuntamento dedicato al popolare reality show L’Isola dei Famosi 2018, che lunedì 16 aprile chiuderà i battenti in modo definitivo. Di recente, la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata intervistata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Alessia Marcuzzi: 'Gli attacchi personali mi hanno fatto stare male' Domani pomeriggio, cioè sabato 14 aprile 2018, su Canale 5 sarà trasmesso il programma 'Verissimo', in cui saranno ospitate le famose ...

Cecilia Capriotti si sbottona 'Ce l'ha piccolo'. Ecco cosa rivela sul naufrago dell'Isola dei famosi : FUNWEEK - Cecilia Capriotti si lascia andare durante una conversazione telefonica privata con Alfonso Signorini in merito alle 'misure' di un concorrente dell'Isola dei famosi. Tuttavia, il direttore ...

Isola dei famosi - il retroscena su Alessia Marcuzzi. Sfogo al ristorante : 'Obbligata al silenzio - mentre gli altri...' : Succosa indiscrezione su Alessia Marcuzzi e l' Isola dei famosi . Intercettata a colazione all'Hotel Principe di Savoia a Milano, la bionda conduttrice che Striscia la Notizia ha perfidamente ...

Mara Venier sbotta prima della Finale dell’Isola dei Famosi : “Vaff…” : L’Isola: Mara Venier perde le staffe con alcuni utenti sui social Mara Venier è tornata ad inveire sui social, esattamente tre giorni prima della Finale dell’Isola dei Famosi. Questa volta a far arrabbiare la bionda opinionista sono state alcune accuse che gli utenti su Instagram hanno scritto nei commenti sotto la foto in cui appariva insieme a Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Nello scatto Mara sorrideva mentre abbracciava ...

Isola dei famosi 2018 : scatta un bacio tra due concorrenti Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi sta per terminare e il pubblico italiano è curioso di scoprire chi portera' a casa la vittoria. Anche quest'anno il reality della sopravvivenza ha riscosso un grande successo, nonostante non sia iniziato nel migliore dei modi a causa del Canna-gate che ha avuto come protagonista Francesco Monte. Per difendersi dalle accuse di Eva Henger, è tornato in Italia e attualmente fa coppia fissa con Paola Di ...

Isola dei famosi - Bianca Atzei insultata dall'ex amica Elga Enardu : 'M*** - non dovevi fare la cantante ma la...' : 'Tu sei una m***. è ufficiale, non avevo dubbi'. A insultare Bianca Atzei , finalista dell' Isola dei famosi , è Elga Enardu , ex tronista di Uomini e donne e, soprattutto, sua ex amica. Come ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi : «Le critiche che mi hanno fatto stare male» : «Sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice». Alessia Marcuzzi risponde così a coloro che l’hanno demonizzata, criticata e presa in giro nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Colpa del «canna-gate», dell’accusa di Eva Henger e dei ripetuti attacchi che l’hanno fatta stare male. «Quando la cosa è andata un po’ sul personale, anche se ...

Isola dei Famosi - cacca e diarrea : il gravissimo problema intestinale - la scena imbarazzante : Per allentare la tensione degli ultimi giorni in attesa della finale dell'Isola dei Famosi del 16 aprile i naufraghi le provano proprio tutte. Questa volta hanno deciso di prendere di mira Gaspare ed ...