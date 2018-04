Isabella Biagini morta | addio all’attrice e showgirl Disse | “Rovinata perché non cedetti

ilfattoquotidiano

: Addio a Isabella Biagini, da Antonioni al varietà. L'esordio con il regista, poi cinema e tv. Aveva 74 anni - - Agenzia_Ansa : Addio a Isabella Biagini, da Antonioni al varietà. L'esordio con il regista, poi cinema e tv. Aveva 74 anni - - repubblica : È morta l'attrice e soubrette tv Isabella Biagini [news aggiornata alle 17:05] - MediasetTgcom24 : Addio a Isabella Biagini, l'attrice è morta all'età di 74 anni #isabellabiagini -

(Di sabato 14 aprile 2018) È. L’attrice esi è spenta questa mattina a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Lo riferiscono fonti sanitarie contattate dall’Adnkronos. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta. Nel novembre scorso la donna era stata colpita da un’ischemia. A dicembre del 2016 nel suo appartamento in un palazzo di via Nomentana si sviluppò un incendio e fu soccorsa dai vigili del fuoco. Negli anni Settanta ha recitato in numerose commedie. In un’intervista all’Adnkronos del 2011 raccontò, circa 35 anni prima, era stata messa per sempre da parte dalla tv. “La mia rovina – confessò – fu il ‘mancato sfregamento dell’epidermide’ con due grandi boss del mondo dello spettacolo: non volli cedere alle loro avance. Erano altri tempi, non c’era la libertà sessuale che ...