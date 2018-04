Isabella Biagini è morta | l’attrice e soubrette aveva 74 anni

E’ morta Isabella Biagini : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – E’ morta Isabella Biagini. L’attrice e showgirl si è spenta questa mattina a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Lo riferiscono fonti sanitarie contattate dall’Adnkronos. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta Biagini. L'articolo E’ morta Isabella Biagini sembra essere il primo su Meteo Web.

ISABELLA BIAGINI è MORTA: l'attrice romana si è spenta a 74 anni. Gli appelli di Barbara d'Urso in tv dopo la sua sparizione: era ricoverata nell'Antea Hospice di Roma per cure palliative

Lutto nel mondo dello spettacolo, l'attrice Isabella Biagini è morta stamani, poco prima delle 9, nella clinica "Antea Hospice" al Santa Maria della Pietà di Roma dove la Biagini era in cure da tempo per una malattia. Da mesi si erano perse le sue tracce, nel 2016 una situazione economica molto complicata l'ha portata allo stremo delle sue forze.Tanti gli appelli lanciati in tv, spesso è stata ospitata in diversi collegamenti a Domenica

Isabella Biagini è morta. Difatti la popolare attrice e showgirl, come riportato da Il Messaggero, è venuta a mancare stamattina alle 8.52 nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. La donna è stata ricoverata in clinica circa un mese fa, dove ha seguito in queste settimane cure paliative. A Novembre circa la donna è stata colpita da un'improvvisa ischemia.

