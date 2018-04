ISABELLA BIAGINI È MORTA Iva Zanicchi shock | abbandonata | ma per colpa sua

Eleonora Daniele vs Maurizio Ferrini/ Il comico zittito dopo una frase su ISABELLA BIAGINI (Sabato Italiano) : Eleonora Daniele contro Maurizio Ferrini a Sabato Italiano: il comico zittito dopo una frase su Isabella Biagini . La dura reazione della conduttrice: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Addio a ISABELLA BIAGINI - la «svampita» del varietà : È morta a Roma, all’Antea Hospice dove era ricoverata da circa un mese, l’attrice Isabella Biagini . Aveva 74 anni ed era malata da tempo. Nata nel 1943 a Roma, era famosa per le sue parti da svampita e fatalona. Aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film «Le amiche» di Michelangelo Antonioni. Poi il passaggio alla tv, con ruoli comici e da svampita in tanti varietà degli anni ’60 e ’70. Tante le commedie a cui ...

È morta ISABELLA BIAGINI - addio alla 'svampita' protagonista di cinema e tv - People - Spettacoli : Una carriera da oca giuliva, in realtà un talento comico raro, ma soprattutto una vita sfortunata. Isabella Biagini è morta a Roma a 74 anni all'Antea Hospice dove era ricoverata da circa un mese. Dal ...

Iva Zanicchi al Sabato Italiano : “ ISABELLA BIAGINI talento sprecato” : Sabato Italiano : Iva Zanicchi ricorda Isabella Biagini Iva Zanicchi è intervenuta oggi al telefono al Sabato Italiano per parlare di Isabella Biagini , morta questa mattina nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. L’ex mentore di Selfie – Le cose cambiano ha esordito il suo discorso affermando che l’attrice scomparsa è stata una donna di grande talento , un talento però descritto da Iva come sprecato. ...

MONICA BIAGINI - CHI È LA FIGLIA DI ISABELLA / “Quando è morta ho dormito tre giorni con lei nel cimitero” : MONICA BIAGINI , chi è la FIGLIA di ISABELLA morta tragicamente nel 1999: meno di 20 anni fa morì la FIGLIA della nota attrice, ammalatasi in seguito ad un cancro fulminante al fegato(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 18:31:00 GMT)

ISABELLA BIAGINI - da Antonioni e Salce al varietà in tv : Aveva 74 anni e ultimamente viveva con una pensione di 700 euro al mese. Ha iniziato la sua carriera giovanissima, a neppure 12 anni; il suo ultimo film è del 2000

ISABELLA BIAGINI morta - addio all’attrice e showgirl. Disse : “Rovinata perché non cedetti ad avance” : È morta Isabella Biagini. L’attrice e showgirl si è spenta questa mattina a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Lo riferiscono fonti sanitarie contattate dall’Adnkronos. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta Biagini. Nel novembre scorso la donna era stata colpita da un’ischemia. A dicembre del 2016 nel suo appartamento in un palazzo di via Nomentana si sviluppò un incendio e fu ...