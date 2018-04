Isabella Biagini è morta | il ricordo domani a Domenica Live?

lanostratv

(Di sabato 14 aprile 2018)a 74 anni. Difatti la popolare attrice e showgirl, come riportato da Il Messaggero, è venuta a mancare stamattina alle 8.52 nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. La donna è stata ricoverata in clinica circa un mese fa, dove ha seguito in queste settimane cure paliative. A Novembre circa la donna è stata colpita da un’improvvisa ischemia. Da quel momento in poiha fatto perdere un po’ le sue tracce. Motivo per cui, come molti si ricoderanno bene, Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque eha fatto diversi appelli alla sua famiglia per avere sue notizie. Non è stata sicuramente una vita facile per la popolare attrice e showgirl. Anni fa ha perso sua figlia, e nell’ultimo periodo è finita in povertà, perdendo anche la casa. Per questo è andata spesso e ...