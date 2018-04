: Il regime #Iran iano dovrebbe essere sanzionato per il suo ruolo negli attacchi chimici della Siria - HakamianMahmoud : Il regime #Iran iano dovrebbe essere sanzionato per il suo ruolo negli attacchi chimici della Siria - emillyele : RT @GiancarloDeRisi: Secondo il giornale online greco Pronews, un numero enorme di rifugiati s'è ammassato alla frontiera tra Iran e Turchi… - GiancarloDeRisi : Secondo il giornale online greco Pronews, un numero enorme di rifugiati s'è ammassato alla frontiera tra Iran e Tur… -

"Usa e alleati non hannosull'attacco chimico in Siria e sono responsabili per le conseguenze regionali che seguno all'attacco decisoattendere che si esprimessero gli ispettori dell'Opac". Così il portavoce del ministero degli Esteriiano,Ghasemi "Ogni volta che la Siria ottiene una grande vittoria contro i terroristi, il governo Usa lancia raid per rimediare alle sconfitte dei terroristi che ha sempre appoggiato dall'inizio del conflitto", accusa Teheran. E la guida suprema,Khamenei:"Macron e May criminali"(Di sabato 14 aprile 2018)