Inzaghi | derby? nessun favorito

Lazio - Inzaghi : 'Le grandi delusioni aiutano a crescere. Nessuna favorita nel derby' : Dopo la cocente eliminazione dall'Europa League di giovedì scorso contro il Salisburgo, la Lazio è proiettata al derby con la Roma. Alla vigilia della stracittadina, in programma domani all'Olimpico ...

Lazio - Inzaghi : "Delusione europea - rialziamoci per il derby" : Il tecnico: "La macchia di Salisburgo non cancella l'ottima stagione. Con la Roma ci giochiamo molto"

Lazio - Inzaghi va sul derby senza fare processi : Lazio , una notte inspiegabile: la testa al derby ? Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola

Inzaghi : "Ora il Salisburgo e poi il derby" : 'Era una partita da vincere, molto importante per noi. Siamo stati bravi, perché pur prendendo un gol a freddo siamo stati lucidi nel continuare a seguire le idee di gioco in cui crediamo. Siamo ...

Serie B - derby Venezia-Cittadella : per i bookie Inzaghi avanti a 2 - 30 : TORINO - Lagunari dati per favoriti nel derby tra il Vicenza e il Cittadella in programma domani pomeriggio, alle 18. Gli uomini di Pippo Inzaghi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta dell'...