Inter | senza Candreva Spalletti prepara una grande sorpresa

Samsung lancia lo smartphone senza connessione a Internet : (Foto: Samsung) Non c’è niente da fare: per quanto lo smartphone si possa considerare una benedizione per tenerci in contatto con amici e mondo esterno, è potenzialmente anche una tremenda distrazione dallo studio, dal lavoro e dalle faccende quotidiane. Per questo Samsung, purtroppo al momento solo in Corea, ha ideato un telefono speciale che dovrebbe accontentare chiunque non voglia farsi tentare dalle lusinghe di un mondo iperconnesso: ...

Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro : Samsung lancia in Corea del Sud uno smartphone privo di connettività Internet, né WiFi né cellulare, dedicato a chi non vuole avere distrazioni e con alcune applicazioni preinstallate. L'articolo Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Sanità - oftalmologia : premiate eccellenze siciliane per Intervento senza bisturi : Se da un lato gli studi epidemiologici evidenziano l’aumentare delle patologie della vista legate all’avanzamento dell’età e all’utilizzo di dispositivi elettronici; dall’altro, l’innovazione hi tech ha letteralmente rivoluzionato la chirurgia oftalmica, innalzando la sua efficacia e la capacità di cura. Nel panorama sanitario spiccano giovani eccellenze siciliane, che durante il congresso scientifico dell’Aiccer (Associazione italiana di ...

Prosegue senza sosta il Festival del Cinema Europeo. Ulivo d'Oro alla carriera al regista Micheal WInterbottom - : Giornata densa nelle sale del Festival del Cinema Europeo, quella che ha visto l'incontro tra il pubblico e Micheal Winterbottom, a cui è stato consegnato l'Ulivo d'Oro alla carriera. L'autore, tra i ...

Inter mai più senza Rafinha - ecco cosa serve per riscattarlo dal Barcellona : Sempre secondo il Corriere dello Sport , si tratta comunque di un'operazione molto complessa, anche se il desiderio del giocatore è quello di restare a Milano e il Barcellona non ha chiuso la porta ...

Inter - senza Cancelo spunta un altro sorprendente scambio con il Valencia Video : In casa #Inter tiene banco il caso Joao #Cancelo. Il giocatore ha conquistato tutti con ottime prestazioni sin dal suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, avvenuto a dicembre. Fino ad allora il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, aveva preferito puntare su Danilo D'Ambrosio come laterale destro, per poi spostarlo a sinistra con l'inserimento del laterale portoghese. A gennaio il giocatore aveva espresso il proprio malumore visto lo ...

Inter scatenata anche senza Sabatini : Ausilio vicino a un nuovo colpo Video : La stagione dell'#Inter è stata sicuramente positiva fino a questo momento. Nonostante una crisi profonda durata tre mesi, infatti, i nerazzurri sono in piena lotta per l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio di ieri nel derby di Milano contro il Milan [Video], infatti, la squadra di Luciano Spalletti è quarta in classifica a 59 punti, ad un punto dalla Roma terza e con due ...

Consultazioni - Di Maio 'Lega e Pd nostri Interlocutori'. Salvini 'Sì a M5s - senza intesa torniamo al voto'. Ma Berlusconi lo sfida 'No a ... : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: 'Rimanete sintonizzati' Qui #Quirinale , rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro ...

Comiso microcriminalità - Interviene Assenza : Il deputato regionale on. Assenza chiede al Prefetto maggiori controlli dopo i fatti criminosi registrati a Comiso nelle ultime settimane

Inter - Candreva : 'Resterei senza gol per andare in Champions League' : Antonio Candreva , esterno dell'Inter, è Intervenuto dopo il derby col Milan al microfono di SKy Sport: 'Resta il rammarico di non aver vinto perché abbiamo fatto una prestazione positiva. Siamo sempre stati solidi, non abbiamo mai preso imbarcate. C'è stato un momento d'appannamento in cui ...

Icardi sbaglia - Milan-Inter senza gol : Mauro Icardi grazia il Milan e il derby finisce con un pareggio a reti inviolate. Il recupero del 27° turno della serie A lascia qualche rammarico in più nei nerazzurri per le due occasioni clamorose ...

Serie A. Icardi - che errori! Milan-Inter finisce senza reti : Nella ripresa l'argentino manca due clamorose palle-gol. Nel primo tempo parata da copertina di Handanovic su Bonucci. Meglio i nerazzurri, ma resta lo 0-0

Intervista di Emma Fenu a Serena Savarelli : una madre senza possesso di figli : “Sono come una piccola matita/ nelle Sue mani, nient’altro./ È Lui che pensa./ È Lui che scrive./ La matita non ha nulla/ a che fare con tutto questo./ La matita deve solo/ poter essere usata.” ? madre Teresa di Calcutta Quando la ho incontrata di persona, ad un evento dove entrambe siamo intervenute, mi […]

