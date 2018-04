Inter | quando Icardi e Perisic non segnano | la squadra si inceppa

Inter - Maicon : 'Quando vinci il Triplete in una squadra così - resti nella storia per sempre' : Protagonista della prossima puntata de "I Signori del calcio" in onda sabato 14 aprile alle 19:15 su Sky Sport 1 , e in replica domenica 15 aprile alle 12:30 su Sky Sport 3, , Maicon Douglas, ...

Gaza - la Corte penale Internazionale Intervenga : se non ora - quando? : È salito a oltre 30 uccisioni e migliaia di feriti, molti dei quali gravissimi, il bilancio delle proteste al confine di quella gabbia che è la Striscia di Gaza: ed è certamente destinato ad aggravarsi con il proseguire delle manifestazioni delle prossime settimane. Tra gli altri hanno ucciso anche Yasser Murtaja che faceva il reporter ed era amico del mio amico Majed. Yasser era un trentenne sorridente; era diventato papà da poco, lo si vede ...

Inter - Spalletti : 'Quando le cose non girano - non fai risultati' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Torino-Inter, Luciano Spalletti ha commentato così la sconfitta dei suoi contro i granata: 'Ci sono momenti dove non va come vorresti neanche se la pigi. Abbiamo avuto meno bravura, meno ...

Guardia di finanza : cosa fa e quando Interviene : Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , il MEF, , anche se in molti casi prevede il coinvolgimento del Ministero della Difesa. In effetti, ...

Caterina Balivo incontra Rihanna : quando andrà in onda l’Intervista a Detto Fatto : quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto La conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, ha incontrato un giorno fa la cantante Rihanna. L’incontro è avvenuto a Milano. Rihanna si trovava in Italia per presentare la sua nuova linea di make up Fenty Beauty. Sul profilo ufficiale Instagram della Balivo troviamo prima un post con […] L'articolo Caterina Balivo incontra Rihanna: quando andrà in onda l’intervista a ...

Quando i Lego diventano accessori di Switch : un video per degli esperimenti davvero Interessanti : Come tutti i possessori di Switch (e non solo) sapranno, il mese di aprile segnerà il debutto di Nintendo Labo, progetto molto curioso e interessante di Nintendo che unisce la console ibrida a degli elementi creati grazie a dei ben precisi schemi di cartone. L'interazione tra elementi in cartone e la console è sicuramente tutta da scoprire ma alcuni utenti hanno trovato un altro possibile e apparentemente insospettabile alleato per la ...

Inter - Bergomi : 'Sono felice quando entra in campo Santon' : Beppe Bergomi , leggenda dell' Inter e opinionista per Sky Sport , parla di Davide Santon : 'Sono felice quando lui entra in campo. E' un bravo ragazzo ed è venuto fuori da un settore giovanile che solo pochi giorni fa ha vinto l'ennesimo trofeo e che sta ...

Serie A - Milan-Inter : quando si recupera il derby? Data - programma - orario d’inizio e tv : si gioca di mercoledì pomeriggio! : mercoledì 4 aprile si giocherà Milan-Inter, derby valido per la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. L’incontro, originariamente in programma per domenica 4 marzo, era stato rinviato in rispetto alla morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina aveva giustamente portato allo slittamento integrale delle partite previste per quel giorno, tra cui anche l’attesissimo derby della Madonnina. Si giocherà in ...

“Sto ca***”. Isola - la furia del naufrago. È successo alla fine della puntata - quando le telecamere non inquadravano. Quella reazione ha creato scompiglio e il diretto Interessato si è dovuto chiudere in confessionale per contenersi. Altissima tensione : Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate sull’Isola. Prima segregate sull’Isola non che non c’è, sono state riavvicinate agli altri concorrenti che, però, non hanno per niente gradito il rientro delle due le quali però risultano “sospese”. Nel senso che sarà il pubblico, con il televoto, a decretare che cosa ne sarà di loro. Intanto, però, il loro ritorno “in comunità” ha creato moltissimi problemi. Subito dopo la ...

Le sorelline uccise dalla madre. Maria Sofia e Gaia avevano 9 e 7 anni quando Giusy Savatta le ha strangolate per poi tentare il suicidio. Un caso che ha gelato l’Italia Intera. Ed ecco com’è andata a finire : Era il 27 dicembre 2016 quando Giusy Savatta strangolò le proprie figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, e poi tentò di suicidarsi ingerendo candeggina, perché temeva di essere lasciata dal marito, Vincenzo Trainito, docente di matematica. Il dramma si è consumato nella loro casa in via Passaniti,nel centro storico di Gela. “Le mie due bambine, le ho soffocate con le mie mani. La candeggina serviva a me per farla ...

Milan-Inter - quando si recupera il derby? Decisa la data e l'orario : il nuovo programma. Si gioca di pomeriggio e in settimana! : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 4 FEBBRAIO: 18.30 Milan-Inter ,...

Milan-Inter - quando si recupera il derby? Decisa la data e l’orario : il nuovo programma. Si gioca di pomeriggio e in settimana! : Milan-Inter si giocherà mercoledì 4 aprile, alle ore 18.30. Questa è la decisione della Lega che ha definito la data del recupero del derby della Madonnina che era stato rinviato lo scorso 4 marzo per onorare la memoria di Davide Astori. Si giocherà dunque in orario pomeridiano e in giornata feriale: una decisione non gradita a tifosi e appassionati, molti non potranno recarsi allo Stadio. Si era pensato a spostare il match il 25 aprile ma ...

Milan-Inter - ci siamo - ecco quando si giocherà il derby Video : Manca solo l'ufficialita', ma quella potrebbe gia' arrivare lunedì per conoscere la data del recupero del derby di Milano tra #Milan ed #Inter. Un derby che si sarebbe dovuto giocare due settimane fa, più precisamente il 4 marzo, e che poi è stato rinviato per la tragedia Astori a cui Icardi ha fatto una splendida dedica [Video] settimana scorsa, Il capitano della Fiorentina è scomparso nella notte tra sabato e domenica alla vigilia del match ...

“L’avete vista?”. Basta una sua foto e Barbara D’Urso si tradisce. Da Intervistatrice a Intervistata : Carmelita a 360 gradi a Quinta Colonna. E fila tutto liscio fino a quando - all’improvviso - cambia faccia. Gli spettatori l’hanno notato subito. No - la conduttrice non l’ha presa bene… : Siamo abituati a vederla intervistare, ma per una volta Barbara D’Urso è passata dall’altra parte della barricata. Ha lasciato (temporaneamente, eh!) il suo salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ per sedere in quello di ‘Quinta Colonna’, su Rete 4, e rispondere a Paolo Del Debbio come ‘signora della politica’ che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti ...