Inter | non puoi più sbagliare A Bergamo per respingere un pericolo

CONVEGNO SURRISCALDAMENTO CLIMA : ''L'UOMO NON C'ENTRA - InterESSI DIETRO KYOTO'' : 'La scienza su questo argomento si divide in due filoni contrapposti tra loro - ha aggiunto - gli scettici, che ritengono che i cambiamenti dipendano da processi naturali, per cui l'influenza dell'...

Spalletti : “Var? Prima qualcuno non la voleva”/ “Inter - ora alza il muso : non possiamo sbagliare” : Spalletti: “Var? Prima qualcuno che non la voleva. Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”. Le ultime notizie sull'allenatore alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Bardonecchia - pm di Torino procede contro doganieri francesi "Non potevano Intervenire in Italia" : "I doganieri non avevano il diritto di eseguire le attività compiute in territorio italiano, tanto più che non hanno richiesto l'aiuto della nostra polizia, i responsabili delle forze dell'ordine francesi erano consapevoli che quei locali non potevano essere utilizzati per quella attivita'"

Mulgan al convegno del Messaggero : «Internet - il modello di business non reggerà» : Detta da lui va presa sul serio. Geoff Mulgan il suo sguardo lo ha sempre proiettato sul futuro. Il ceo di National Endowment for Science, Technology and the Arts (Nesta), la Fondazione senza scopo...

Esclusiva CalcioWeb – La squadra italiana su Bale è la Juventus e non l’Inter : Bale-Juventus, i bianconeri sul gallese. Nelle ultime ore sta circolando qualche notizia dall’Inghilterra che riguarda un possibile interessamento per la prossima stagione da parte dell’Inter nei confronti di Bale, in uscita dal Real Madrid. Non è così, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb la squadra italiana sul gallese è la Juventus. La gara di ieri contro il Real Madrid ha dato altre conferme, la Juventus deve giocare con ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Duello Marquez-Rossi? Non mi Interessa. Vincere con Ducati è un’ossessione - ci riuscirò” : Jorge Lorenzo ha presentato la sua biografia “Lo que aprendì hasta los 30” (“Quello che ho capito in questi 30 anni”). Lo spagnolo ha così potuto raccontare la sua carriera sportiva e anche le tante esperienza fuori dai circuiti. Qualche giornalista ha provato a chiedergli se ha paura quando guida insieme a Marc Marquez come ha dichiarato Valentino Rossi ma Jorge ha replicato: “Sono venuto soltanto per parlare del ...

Mulgan al convegno del Messaggero : «Internet - il modello di business non reggerà» : Detta da lui va presa sul serio. Geoff Mulgan il suo sguardo lo ha sempre proiettato sul futuro. Il ceo di National Endowment for Science, Technology and the Arts (Nesta), la Fondazione senza scopo...

Mulgan al convegno del Messaggero : 'Internet - il modello di business non reggerà' : Detta da lui va presa sul serio. Geoff Mulgan il suo sguardo lo ha sempre proiettato sul futuro. Il ceo di National Endowment for Science, Technology and the Arts , Nesta, , la Fondazione senza scopo ...

Sud - De Vincenti : passiamo testimone - non si Interrompa percorso : Roma, 11 apr. , askanews, Come ci ha insegnato Keynes, 'non si cresce gli uni contro gli altri, si cresce tutti insieme'. E' la frase scelta dal ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, ...

Sud - De Vincenti : passiamo testimone - non si Interrompa percorso : Il testo, curato da Giuseppe Coco , docente di Economia politica all'Università di Firenze e attualmente capo della segreteria tecnica del ministro De Vincenti, e da Amedeo Lepore , docente di Storia ...

Pallotta : “non mi Interessa chi affronteremo - ce la giochiamo con tutti” : “Non mi interessa chi affrontiamo, credo che possiamo giocare contro chiunque sicuramente come abbiamo mostrato ieri. Chi prendiamo prendiamo al sorteggio venerdì, non vedo l’ora di giocare altre due partite e spero lo siano anche le persone qui a Roma”. Così il presidente della Roma James Pallotta all’indomani della qualificazione dei giallorossi alla semifinale di Champions League, grazie alla rimonta sul Barcellona ...

Loredana Lecciso : “Me ne sono andata da Cellino per fare un Intervento. Romina? Non è piacevole per i miei figli sentire quello che dice in tv” : Loredana Lecciso rompe il silenzio e per farlo sceglie il numero di Chi in edicola questa settimana. Da giorni si parla infatti di una crisi con Al Bano, che Loredana conferma: “Il fatto che Al Bano dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero ‘6’ se lo vedi al contrario è un ‘9’, con questo non dico che la colpa sia esclusivamente di Romina – ha detto al settimanale diretto ...

Gaza - la Corte penale Internazionale Intervenga : se non ora - quando? : È salito a oltre 30 uccisioni e migliaia di feriti, molti dei quali gravissimi, il bilancio delle proteste al confine di quella gabbia che è la Striscia di Gaza: ed è certamente destinato ad aggravarsi con il proseguire delle manifestazioni delle prossime settimane. Tra gli altri hanno ucciso anche Yasser Murtaja che faceva il reporter ed era amico del mio amico Majed. Yasser era un trentenne sorridente; era diventato papà da poco, lo si vede ...

“Chi non ha fatto uso di cocaina…”. Grande Fratello Vip - la frase choc dell’ex concorrente. La ‘sparata’ della famosa gieffina arriva durante l’Intervista fiume : “La droga? Sono le stronzate degli anni ’80, oggi non va nemmeno di moda, chi non ha fatto uso di cocaina?”. La ‘confessione’ della diva italiana arriva in diretta tv durante un’intervista rilasciata a Discovery Italia al giornalista Peter Gomez. durante ”La confessione”, il programma andato in onda sul Nove di Discovery Italia l’attrice italiana, amatissima dal pubblico, ha rivelato alcuni ...