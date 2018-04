calcioweb.eu

: Brutta partita.Tutti hanno le loro colpe per questa opaca prestazione. Spalletti ha sbagliato inserendo Santon e mo… - gianlucaansaldi : Brutta partita.Tutti hanno le loro colpe per questa opaca prestazione. Spalletti ha sbagliato inserendo Santon e mo… - CalcioWeb : #Inter, delusione #Spalletti: scelte da brividi, da Cancelo a #Rafinha ed il gioco è inesistente - RiccardoZanutt1 : @Inter Inter che delusione non vinci mai...che noia !!!!! -

(Di sabato 14 aprile 2018)-Atalanta 0-0, si è concluso il match della 32^ giornata del campionato di Serie A, nell’anticipo serale in campo due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi che però non hanno dato grande spettacolo, deludente la squadra diche non ha approfittato del derby tra Lazio e Roma, la squadra di Gasperini crede ancora all’Europa League. L’poca cosa in attacco, si salvano Handanovic e Miranda ma sul banco degli imputati è finito soprattutto il tecnico, i terzini non hanno convinto, in particolar modo la posizione di, il portoghese in grosse difficoltà soprattutto nel primo tempo. Poi non ha convinto il cambio nel secondo tempo di, uno dei migliori in campo, lo stesso calciatore non ha preso bene il cambio. Ma a preoccupare è soprattutto il mancatodella squadra, in queste condizioni non si può raggiungere la ...