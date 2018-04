Inquinamento e Alzheimer | primi segni caratteristici della malattia in bambini con meno

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) I ricercatori dell’University of Montana hanno pubblicato un nuovo studio che svela un aumento dei rischi die suicidio trae giovani che vivono in megalopoli inquinate. La Dott.ssa Lilian Calderón-Garcidueñas ha dichiarato che il suo team ha studiato 203 autopsie di residenti di Città del Messico, in un range di età da 11 mesi a 40 anni. La città ospita 24 milioni di persone esposte ogni giorno a concentrazione di polveri sottili e ozono superiori agli standard consentiti. I ricercatori hanno trovato livelli alti di due proteine anomale, come tau iperfosforilata e beta-amiloide, nei cervelli di giovani cittadini esposti all’da polveri sottili (PM2,5). Hanno anche tracciato l’apolipoproteina E (APOE 4), un ben noto fattore di rischio genetico per l’, così come l’esposizione accumulata nel corsovita a livelli insalubri di PM2,5, ossia ...