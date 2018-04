Infortunio Lasagna | nuovo stop per l’attaccante | Udinese nei guai

calcioweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018)– Non solo la sconfitta contro il Cagliari ma anche altra tegola per l’di, è un momento veramente negativo per la squadra di Oddo. Si è giocata la gara valida per il campionato di Serie A, bianconeri in vantaggio con, poi la squadra di Diego Lopez ribalta tutto prima con Pavoletti e poi con Ceppitelli. Ansia anche per le condizioni di, l’attaccante ha accusato unproblema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo nella ripresa, nuovi accertamenti nelle prossime ore ma c’è preoccupazione in casa. LEGGI ANCHE –> Panchina, nove sconfitte consecutive: ecco la decisione su Oddo L'articoloper l’attaccante:neisembra essere il primo su CalcioWeb.