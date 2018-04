Incendi | un' altra auto in fiamme a Siracusa | indaga la polizia

nuovosud

: RT @InfoCilentoWeb: Allarme #incendi: potrebbe essere un'altra estate critica. La #Regione 'taglia' la centrale operativa di #VallodellaLuc… - 5StelleAgropoli : RT @InfoCilentoWeb: Allarme #incendi: potrebbe essere un'altra estate critica. La #Regione 'taglia' la centrale operativa di #VallodellaLuc… - InfoCilentoWeb : Allarme #incendi: potrebbe essere un'altra estate critica. La #Regione 'taglia' la centrale operativa di… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Agenti delle Volanti disono intervenuti in via Modica per l'o, per cause in fase di accertamento, di un Atv Bmw 318. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.