Incendi | in fiamme balle di carta nel veronese

Incendi - un'altra auto in fiamme a Siracusa : indaga la polizia : Agenti delle Volanti di Siracusa sono intervenuti in via Modica per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un Atv Bmw 318. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.

Incendio a Pregnana Milanese - tre tir devastati dalle fiamme | Foto : Incendio nella notte a Pregnana Milanese. Le fiamme sono divampate nel parcheggio della ditta di autotrasporti "Ventrice società cooperativa trasporti Italia", al civico 54 di via Olivetti. Un rogo impressionante...

Fiamme alla Trump Tower : l’appartamento era senza sistema antIncendio : L’appartamento che è andato completamente distrutto in un incendio, al 50° piano della Trump Tower di New York, era sprovvisto degli spruzzatori antincendio. Si tratta, riporta il Guardian, di una misura di sicurezza alla quale Donald Trump si oppose negli anni ’90. All’epoca in cui la Trump Tower venne inaugurata, il 1983, le leggi non prevedevano l’obbligo di installazione del dispositivo antincendio, nelle sezioni dei ...

New York - morto carbonizzato dalle fiamme nella Trump Tower. L'8 gennaio c'era stato un altro Incendio : Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L'uomo è...

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio domato dopo una notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)

Incendio San Donato - domate le fiamme dopo una notte di lavoro : cordoglio per il vigile volontario : La Vigna aveva 48 anni, era originario di Campobasso ma da anni era residente a MIlano. Domato l'Incendio divampato alla ditta Rykem,

Incendio Catanzaro - in fiamme pub Tonnina’s/ Ultime notizie : identificate vittime - si segue pista del racket : Catanzaro, Incendio doloso nel pub Tonnina’s, due morti: sono loro che hanno dato fuoco al locale? E’ successo nella notte in uno noto locale della città calabrese: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:41:00 GMT)

Incendio divampa sulla tangenziale di Siena - un'auto è avvolta dalle fiamme : L'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno avvolto un'autovettura sulla tangenziale di Siena nella sera del 2 aprile. Allertati dallo stesso conducente del veicolo, che si era ...

Incendio a Marina di Modica : in fiamme un canneto : In fiamme un canneto a Marina di Modica nei pressi dell'Oasi del Re. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica.

Incendi : fiamme in roulotte a Palermo - un uomo ustionato : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito a Palermo nell’Incendio della sua roulotte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare nel camper adibito ad abitazione e parcheggiato in via monsignore Filippo Pottino nei pressi del civico 3 vicino l’ex fabbrica chimica Arenella. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che dopo oltre ...

Bari - Incendio nella sede del giudice di pace : in fiamme le schede elettorali del 4 marzo : Secondo i primi rilievi è stato distrutto l'archivio: il fuoco sarebbe partito proprio dai locali sotterranei dove erano conservate anche schede elettorali...

Incendi : fiamme in abitazione - un morto : ANSA, - VENEZIA, 18 MAR - Un uomo è morto, stamane, per un Incendio in abitazione a Musile di Piave nel veneziano. Le fiamme hanno intossicato una donna che è riuscita a salvarsi e non sarebbe in ...

Napoli - fiamme nell'Università Federico II : Incendio al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a Napoli, dove si ...