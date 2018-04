Incarico esplorativo | Casellati | se Mattarella chiama è difficile dire di no

Governo - Mattarella pronto ad accelerare : preIncarico o mandato esplorativo : Restano i veti e le posizioni distanti anche all'interno del centrodestra. Il Pd ora apre al Governo di tutti, disponibile ad un incontro con chi sarà incaricato dal presidente -

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve governo" PreIncarico o mandato esplorativo : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni Segui su affaritaliani.it

Incarico - preincarico - Incarico esplorativo : le tre opzioni di Mattarella - spiegate : incarico, preincarico, incarico esplorativo: concetti sfumati che sanno di passi felpati su tappeti secolari, seguendo le regole di cerimoniali un po’ polverosi e carichi di storia. Tutti sanno più o meno che vogliono dire, ma nessuno lo sa con certezza. Per questo, se si deve parlare di cosa sia un preincarico, o un incarico esplorativo, è bene rivolgersi alla Treccani, che è come se fosse la Cassazione. Ecco allora ...

Governo - dal pre-Incarico al mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...

Elisabetta Alberti Casellati verso l'Incarico esplorativo - l'idea di Sergio Mattarella. Ma lei : 'Spero di no' : Dalle sacre stanze del Quirinale, dove Sergio Mattarella è impegnato a cercare di risolvere il rebus relativo al prossimo governo, inizia a farsi strada una voce sul nome 'terzo' che potrebbe ...

Salvini : oggi inutile un Incarico esplorativo a me. Tutti devono cedere su qualcosa : Il leader della Lega: per adesso non ci sono i numeri. Ma Tutti devono cedere qualcosa o si torna al voto. Vedrò Di Maio la prossima settimana a Roma

Consultazioni - Salvini : "Incarico esplorativo a me? Non ci sono i numeri" : Mattarella ha ricevuto i presidenti di Senato e Camera e Napolitano, poi spazio alle delegazioni politiche. Meloni: "Incarico al leader della Lega". Ma lui: "Oggi è inutile" Governo italiano, le ...