In viaggio sulla Transiberiana d’Italia

(Di sabato 14 aprile 2018) Idee per un 25 aprile differente, immerso nella natura e nella storia più autentiche? Und’Italia è quello che fa per voi. Da Sulmona a Roccaraso, il 25 aprile si celebrerà una giornata-evento su un tratto di un percorso storico dismesso che fece da sfondo a pagine importanti della Resistenza, e sarà replicata il primo maggio. Ma da qui alla fine dell’anno le partenze fioccheranno, con picchi di 3 o 4 al mese: dai treni della foresta (Sulmona-Carovilli) a quelli delle orchidee (Sulmona-Palena), dei fiumi (Sulmona-Castel di Sangro) e, a dicembre, dei mercatini di Natale. Un giro mozzafiato su un treno d’epoca, con locomotore diesel, interni in legno, lampade déco e carrozze “centoporte”. LA STORIA C’era una volta, nel cuore della Majella e dell’Appennino, una tratta ferroviaria che collegava Sulmona (Abruzzo) a Carpinone (Molise), in ...