In Europa Centrale Cina e Russia perdono | Ue vince

Previsioni Meteo Primavera 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : forti tempeste sull’Europa Centrale e orientale - l’Italia adriatica a rischio di pesanti alluvioni [DETTAGLI] : La Primavera 2018 arriverà sull’Europa portando con sé il forte rischio di condizioni Meteorologiche avverse e di alluvioni in alcune parti del continente. A dirlo è AccuWeather, l’autorevole centro Meteorologico statunitense che ha già previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa (compreso il Burian di fine stagione). Secondo i Meteorologi di AccuWeather, in Primavera un’attiva perturbazione atmosferica porterà ...