In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate | le sue canzoni per il progetto Rockabye

Gmail cambia : nuovo look e più funzionalità in arrivo : Dopo aver ridisegnato l’aspetto grafico dell’applicazione mobile, Google sta per rinnovare il design e l’interfaccia di Gmail anche sul web. Come già successo a Calendar, Maps, Contatti e YouTube, l’azienda di Mountain View ha deciso di rendere più moderna la grafica e l’impaginazione del suo servizio di posta elettronica, avvicinandolo all’esperienza mobile e provando ad integrare ancora di più tra loro le ...

In arrivo Thomas 18Edition - nuovo album di Bocchimpani con 4 inediti : tutti i dettagli : Thomas 18Edition celebra la maggiore età di Thomas Bocchimpani. Il giovane artista ha infatti festeggiato il 13 aprile, con la possibilità di inviargli direttamente gli auguri al numero 335 62 61 775. Si può scegliere se telefonare o inviare un messaggio. L'album sarà disponibile a partire dal 4 maggio e conterrà una sorpresa per i fan, con 4 inediti che andranno ad arricchire la versione originale del disco omonimo che il giovane artista ha ...

Bayern Monaco - Niko Kovac è il nuovo allenatore : ufficiale l'arrivo in panchina dal prossimo 1 luglio : Tanti i nomi accostati alla panchina del Bayern Monaco, ma alla fine la scelta è ricaduta su Niko Kovac. Sarà il croato, infatti, il prossimo allenatore del club bavarese. Ad annunciare l'arrivo di ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo : “Prepariamoci al peggio”. Italia - cambia di nuovo tutto : in arrivo nubifragi. Come non restare fregati dai temporali (zona per zona) : Piogge, temporali e neve. Il maltempo fa sul serio. La seconda perturbazione della settimana interesserà, a partire da oggi, inizialmente le regioni di Nordovest e, a seguire, parte di quelle centrali. Massima allerta in Liguria, dove potranno verificarsi i fenomeni più intensi, con accumulo totale in 24 ore anche di 100mm di pioggia. Forti piogge – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – saranno possibili anche ...

Nuovo singolo di Marco Mengoni in arrivo? A breve un importante anniversario per il cantante : Un Nuovo singolo di Marco Mengoni in arrivo? È la domanda che tutti si pongono nelle ultime ore, dopo che il cantante è tornato a pubblicare foto dalle didascalie "ambigue" sui social network. Il cantante di Ronciglione, assente dalla scena discografica italiana da due anni dopo il doppio progetto Parole in Circolo, è tornato in radio a dicembre per il duetto in Come Neve con Giorgia, singolo estratto dalla riedizione dell'album della ...

In arrivo il nuovo singolo di Zayn Malik : passione - vendetta e seduzione nel secondo album da solista (teaser) : Il nuovo singolo di Zayn Malik è pronto: l'ex cantante degli One Direction sta per rilasciare un nuovo progetto discografico, ed ha annunciato domenica mattina un'importante novità! Nei giorni scorsi il cantante ha cancellato ogni fotografia, post e video presente sul proprio account Instagram, mandando quindi i fa in visibilio, che ad un certo punto non hanno più potuto consultare il suo profilo social. Oggi la risposta all'enigma: Zayn ha ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento : novità in arrivo : Continuano gli aggiornamenti dell’app di messaggistica più celebre del mondo: WhatsApp si prepara a presentare la sua nuova versione, con due novità importanti. Anche gli Smartphone Android cambieranno il modo di inviare note vocali, che risulterà semplificato: tra pochi giorni tutti avranno la possibilità di trascinare il dito dal microfono ad un lucchetto per mantenere attiva la registrazione anche senza tenere le mani sullo smartphone. ...

Alessandra Amoroso/ Serale Amici 2018 : “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate - nuovo CD in arrivo? : Alessandra Amoroso, Serale Amici 2018: “Torno a casa”… ma solo per 4 puntate, nuovo CD in arrivo per l'artista salentina? Ecco le sue dichiarazioni dopo l'annuncio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Giulia Michelini - Serale Amici 2018/ L’attrice ritrova il suo ex Marco Bocci - nuovo gossip in arrivo? : Giulia Michelini, l'attrice farà parte della commissione esterna del Serale Amici 2018: al suo fianco anche l'ex fidanzato Marco Bocci, nuovo gossip in arrivo?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Windows 10 : in arrivo con Redstone 5 un nuovo strumento per catturare screenshot [Immagini] : Inizialmente scovata dal leaker WalkingCat, il nuovo strumento di cattura di Windows 10 è stato provato anche da Thurrot.com. E’ evidente che Microsoft possieda un obiettivo ben definito per il suo sistema operativo: eliminare le vecchie parti legacy WIN32 con nuove scritte in UWP. E così, dopo il pannello di controllo ormai rimpiazzato dall’app impostazioni, anche lo storico strumento di cattura verrà presto sostituito da una nuova ...

Elisa : in arrivo ad aprile il nuovo singolo “Will We Be Strangers” : Elisa sta per partire per il tour europeo, dove presenterà per la prima volta il nuovo singolo “Will We Be Strangers”. La nuova tournée di Elisa toccherà i club delle principali città d’Europa: al via l’8 aprile dal Jazz Cafè di Londra, dove canterà per la primissima volta l’inedito “Will We Be Strangers”. La performance potrai seguirla in diretta sul suo profilo Instagram. [arc ...

Bing Maps non è morto : in arrivo un nuovo aggiornamento in estate : Ultimamente non pochi utenti Microsoft si cono cominciati a preoccupare delle mappe ufficiali di Bing temendo addirittura un suo abbandono in stile Windows 10 Mobile e Groove Musica. A preoccuparsi non sono stati soltanto gli utenti comuni, ma anche i colleghi di AAWP (All About Windows Phone) i quali in un loro precedente articolo affermavano le loro perplessità sul futuro di Bing Maps avendo notato percorsi non aggiornati e la mancanza ...