Il teatro siamo noi | gli attori-studenti si mettono all' opera

teatro pieno a Vicenza per il lancio della campagna elettorale - Otello Dalla Rosa : 'Ai vicentini diciamo : siamo dalla tua parte' : Che la politica si costruisce anche, e meglio, dal basso. Tutto l'opposto di quanto sta avvenendo nel centrodestra dove il candidato per Vicenza verrà deciso dai partiti, nelle segrete stanze romane ...

«Abbiamo aperto un teatro che non possiamo usare» : Nicola Alemanno Sono stati giorni difficili per la nostra Comunità e per il sottoscritto dopo l'avviso di garanzia , il secondo in pochi mesi, e, soprattutto, dopo il sequestro del centro polivalente. ...