“Il sionista gentile” di Carlo Giacobbe al Portico d’Ottavia

(Di sabato 14 aprile 2018) “Ildia Roma almercoledì 18 aprile – A Roma, mercoledì 18 aprile, alle ore 20.30, sarà presentato al ghetto, al Palazzo della Cultura in via del71, il libro di“Il. Con l’autore, interverranno Antonio di Bella, direttore di RaiNews24, la scrittrice e giornalista Elena Loewenthal, David Meghnagi, direttore del master di didattica della Shoah. La serata sarà moderata da Stefano Polli, vice direttore dell’Ansa. Alla presentazione del libro saranno presenti con interventi musicali Annie Corrado (pianoforte), Evelina Meghnagi (voce), Maela Nicoletti (voce), Franco Pietropaoli (chitarra), Felice Zaccheo (chitarra e altri cordofoni). “Ilè il prodotto di una scommessa dell’autore con sé stesso: riuscire a dare, in un unico libro, un’idea articolata di che cosa ...