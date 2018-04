Il Segreto trame | Alfonso e Emilia arrestati | Prudencio avvelena Julieta?

Blastingnews

(Di sabato 14 aprile 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il, la soap opera di Canale 5, che si è recentemente occupata del salvataggio di Fè VIDEO. Gli ultimi spoiler svelano che i Castaneda vivranno ore di puro terrore per colpa del generale, mentredecidera' di far del male a. Anticipazioni Il, ecco perchè Le anticipazioni dei nuovi episodi VIDEO de Il, trasmessi in Spagna, rivelano cheCastaneda verrannocon l'accusa di aver tentato di uccidere Fè. Mauricio correra' immediatamente ad avvisare Francisca, che per il momento non muovera' un dito per liberarli. Intanto i locandieri verranno portati nella prigione di Trefacio, un luogo appartenuto all'esercito, dove le condizioni di vita saranno disumane. Saul edecideranno di ritardare la partenza ...