Il Rosario della Madonna di Pompei oscilla dall' alto del Santuario | ' Sembra un miracolo'

Fiorello scopre i nuovi Pooh con Nek Max Renga in Uomini soli a Il Rosario della Sera (audio) : Nek Max Rena in Uomini soli a Il Rosario della Sera sono i nuovi Pooh. Questo è quanto ha deciso il conduttore del programma, l'inossidabile Fiorello, che ha stabilito la nuova formazione del gruppo che ha deciso di fermare il progetto della band con l'ultimo concerto a Casalecchio di Reno del 30 dicembre 2016. L'insolito trio si è cimentato in uno dei brani più significativi del gruppo, Uomini soli, con il quale hanno trionfato al Festival ...

Matteo Salvini - i due segnali sul palco della svolta radicale : impugna un Rosario e indossa la cravatta : Il comizio di Matteo Salvini in piazza Duomo ha rappresentato una svolta radicale per il leader leghista. L'accelerata non è stata solo politica, visto che dal palco non ha solo ribadito la sua ferma volontà di puntare a palazzo Chigi, con tanto di giuramento davanti agli italiani. Il leghista ha mostrato due segni finora poco ...

FIORELLO/ "Il Rosario della sera" - vestito da prete : pubblicità fuorilegge - ecco cosa rischia : FIORELLO sarà protagonista di un nuovo programma radiofonico in onda su Radio Deejay, Il Rosario della sera, una battuta a doppio senso che gioca con il suo nome di battesimo(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Fiorello a Sanremo 2018 - l’annuncio a sorpresa anche per Claudio Baglioni al Rosario della Sera (video) : Sarà Fiorello a Sanremo 2018 ad avere il compito, tra gli altri, di portare un po' di verve comica in un'edizione che sulla carta non sembra spiccare per brio. Lo stesso Fiorello ha annunciato che sarà sul palco dell'Ariston, comunicando la sua decisione di accettare l'invito ad aprire la kermesse nella prima Serata del 6 febbraio. A volere Fiorello a Sanremo 2018 era stato il direttore artistico Claudio Baglioni, che in conferenza stampa ...

Fiorello andrà a Sanremo l annuncio in diretta a Il Rosario della sera' : Fiorello accetta l'invito al Festival di Sanremo. E lo comunica al direttore artistico Claudio Baglioni chiamandolo al telefono nel corso della prima puntata della trasmissione Il Rosario della sera ...

