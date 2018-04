Il Quirinale pronto a un governo di «traghettamento» se la trattativa tra Salvini e Di

Salvini sfida Di Maio - 'A Mattarella dirò che sono pronto'/ Il calendario delle consultazioni al Quirinale : Salvini sfida Di Maio , 'A Mattarella dirò che sono pronto' : il leader della Lega tiene il punto e non sacrifica Berlusconi sull'altare dell'intesa. Or

Salvini pronto per il governo : "Coalizione unita al Quirinale" : pronto per Palazzo Chigi, guardando a sinistra. Matteo Salvini 'non si scansa', esclude passi indietro e studia possibile alchimie per far quadrare un governo. E intanto, appunto, strizza l'occhio ai ...