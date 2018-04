Il prossimo maggio verranno presentati i nuovi Android Mini di Andrew Bell

Mattarella a Genova : visita all’ospedale Gaslini il prossimo 15 maggio : visita istituzionale per gli 80 anni dell’Istituto pediatrico. L’ultima volta nella nostra regione in occasione delle giornate dedicate a Pertini

In Irlanda il referendum sull’aborto sarà il prossimo 25 maggio : In Irlanda il referendum sull’aborto sarà il prossimo 25 maggio: lo ha confermato mercoledì 28 marzo Leo Varadkar, il capo del governo irlandese, che ha anche detto che farà campagna elettorale a favore della riforma. On May 25th Irish people The post In Irlanda il referendum sull’aborto sarà il prossimo 25 maggio appeared first on Il Post.

Il prossimo Parlamento sarà quello con il maggior numero di donne di sempre : Le "quote rosa" del Rosatellum erano state aggirate con le pluricandidature, ma il nuovo Parlamento avrà circa il 35 per cento di parlamentari donne The post Il prossimo Parlamento sarà quello con il maggior numero di donne di sempre appeared first on Il Post.