Il predellino del Cavaliere in Molise per tirare la volata al fiscalista Toma

Molise - Berlusconi scatenato in campagna elettorale. E risale sul predellino : Altro che passo indietro. Silvio Berlusconi si lancia in una campagna elettorale senza tregua sul territorio. Va in Molise, dove il 22 sono in programma le regionali. Stringe mani, assaggi brodetti e ...

Berlusconi - nuovo predellino : 'Nessuno può dirmi cosa fare' : Show di Silvio Berlusconi in campagna elettorale in Molise. L'ex premier è salito nuovamente sul predellino della sua auto per un mini-comizio. "Vi invito tutti - ha detto - a votare centrodestra: non ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Di Maio : «Senza di noi non si parte» E a Pomigliano sale sul predellino|Video : La festa del leader: «Non vogliamo forzare la mano Ma le coalizioni non hanno i numeri per governare» In piazza La cittadina dove è cresciuto lo accoglie tra i palloncini gialli Il parroco: «Che gioia»

"Senza noi legislatura non parte Al governo - M5S forza nazionale" Di Maio come Silvio sul predellino : Luigi Di Maio lo aveva previsto: "Dovranno passare da noi". E le elezioni - sottolineano i 5 stelle - lo hanno confermato. Nella 'quasi' tripartizione parlamentare, ritengono di essere centrali per la costituzione di una maggioranza che sia di governo. "Non siamo una forza territoriale come la Lega, siamo una forze nazionale e siamo inevitabilmente proiettati Segui su affaritaliani.it

Politici in coda ai seggi - dallo stupore di Prodi alla gaffe di Bersani. E poi Renzi - Grillo - e il predellino di Di Maio : Politici ai seggi, ma questa volta niente privilegi. La coda si fa e si fa tutta, nessuno rischierebbe la figuraccia di aver saltato la fila. Non ad urne aperte. E così nel corso della giornata, ognuno nel suo seggio, i big hanno fatto da testimonial agli errori e ai ritardi che hanno complicato le operazioni di voto in tutta Italia (leggi l’articolo). E se Romano Prodi non sa spiegarsi la lunga coda (“Non so se sia l’affluenza ...

