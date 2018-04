' Il futuro è oggi' - III edizione

“Guarda avanti” - il futuro dell’innovazione comincia oggi : Il mondo dell’arte, del cinema, del design e della tecnologia sta cambiando, cercando nuovi modi di guardare avanti. E chi meglio dei protagonisti di oggi può riuscire a prevedere e anticipare come sarà il futuro? Alcuni dei personaggi che caratterizzano al meglio questi ambiti si riuniranno a Torino fino al 14 aprile nella cornice di “Guarda Avanti powered by Glo”: una Exhibition temporanea, aperta al pubblico e gratuita, nella dimora ...

Formula E - i bolidi elettrici sbarcano a Roma : “Il futuro è oggi” : I bolidi a propulsione elettrica, sbarcano a Roma. Tutto pronto per il Primo Gran Premio di Formula E, vetture che grazie alle loro avanzate tecnologie rappresentano la mobilità ecosostenibile del futuro. Roma, la città eterna avvolta dalla tradizione di secoli di storia, abbraccia il futuro della mobilità. Dal 12 fino a lunedi’ 16 e’ stata vietata la circolazione su un tratto della Cristoforo Colombo e lo svincolo della Pontina ...

ACCADDE OGGI. Un pareggio per archiviare il passato e programmare il futuro : SPORT 2 aprile 2000. Per la prima volta nella storia, la Nazionale italiana di rugby partecipa all'ormai ex storico torneo denominato Cinque Nazioni , di lì in avanti trasformato in Sei Nazioni ...

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel barcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...

Exprivia e Italtel ora insieme : il futuro poggia sulla presenza internazionale : Teleborsa, - Exprivia un anno dopo: Italtel è stata acquisita . E' stato questo l'oggetto della presentazione alla Star Conference 2018 di G. Sebastiano , direttore della pianificazione strategica ed ...

Frequency - Il futuro è in ascolto/ Su Iris il film con Dennis Quaid (oggi - 24 marzo 2018) : Frequency - Il futuro è in ascolto, il film in onda su Iris oggi, sabato 24 marzo 2018. Nel cast: Dennis Quaid e Jim Caviezel, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:25:00 GMT)

Il consigliere Coggiola : "Propongo un referendum consultivo sul futuro di piazza Europa" : "La realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Europa a Cuneo è ancora in fase di progettazione e di studio della fattibilità, ma ritengo che sia fondamentale, data l'importanza della ...

Inizia l’era post-Renzi : oggi la direzione traccerà il futuro del Pd : La lettera di dimissioni di Matteo Renzi. E la relazione del vicesegretario Maurizio Martina, con al centro le parole d’ordine «unità» e «collegialità». Così la direzione del Partito democratico ufficializzerà oggi a partire dalle 15:00 la fine dell’era Renzi. Il leader uscente potrebbe non esserci e parlare tra un mese in assemblea, ma fino all’u...

Inizia l’era post-Renzi : oggi la direzione si traccerà il futuro del Pd : La lettera di dimissioni di Matteo Renzi. E la relazione del vicesegretario Maurizio Martina, con al centro le parole d’ordine «unità» e «collegialità». Così la direzione del Partito democratico ufficializzerà oggi a partire dalle 15:00 la fine dell’era Renzi. Il leader uscente potrebbe non esserci e parlare tra un mese in assemblea, ma fino all’u...

SEGNALI DAL futuro/ Su Rai 4 il film con Nicholas Cage e Chandler Canterbury (oggi - 5 marzo 2018) : SEGNALI dal FUTURO, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Rose Byrne e Chandler Canterbury, alla regia Alex Proyas. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Frequency - Il futuro è in ascolto/ Info streaming del film con Dennis Quaid su Iris (oggi - 3 marzo 2018) : Frequency - Il futuro è in ascolto, il film in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Dennis Quaid e Jim Caviezel, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:39:00 GMT)

FREQUENCY - IL futuro È IN ASCOLTO/ Curiosità sul film con Dennis Quaid su Iris (oggi - 3 marzo 2018) : FREQUENCY - Il FUTURO è in ASCOLTO, il film in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Dennis Quaid e Jim Caviezel, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Frequency - Il futuro è in ascolto/ Su Iris il film con Dennis Quaid (oggi - 3 marzo 2018) : Frequency - Il futuro è in ascolto, il film in onda su Iris oggi, sabato 3 marzo 2018. Nel cast: Dennis Quaid e Jim Caviezel, alla regia Gregory Hoblit. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:43:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 28 febbraio 2018 : Capricorno tensioni per il lavoro - Vergine grande futuro : Oroscopo di PAOLO Fox oggi 28 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: emozionanti relazioni per il Cancro, per i Pesci momento giusto per cercare soluzioni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:29:00 GMT)