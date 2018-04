Il concerto La musica del cuore Prossimamente al Casalinuovo l' evento di

concerto "La musica del cuore" - martedì la presentazione : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Tom Jones : la leggenda musicale di “It’s Not Unusual”sbarca in Italia per un concerto evento : Tom Jones arriva in Italia con un concerto imperdibile il 9 agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA). I biglietti per lo show saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Tom Jones è una vera e propria leggenda musicale. Le sue hit tra cui It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, I’ll Never Fall in Love Again e Sex Bomb restano ...

Domenica di sole e musica a Perugia : il concerto che non ti aspetti in piazza IV Novembre : Si trattava di giovanissime che viaggiano in economia, come si arguiva da sacchi e materiali ammonticchiati al centro del semicerchio entro cui erano disposte. Guidate dalla loro direttrice, con ...

Il 20 aprile il concerto dei Gen Verde : la musica come linguaggio universale : In quasi 50 anni di attività il Gen Verde ha portato in piazze, teatri e stadi del mondo oltre 1.500 spettacoli ed eventi, realizzato centinaia di tour e prodotto 69 album in 9 lingue. Ad oggi sono ...

concerto di musica barocca a Padergnone - Claudia Graziadei si esibisce nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo : ''Posto affascinante e ... : VALLELAGHI . "La chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo è sempre stata, fin da quando ero bambina, un posto affascinante e magnetico e, anche quando sono lontana, è un ricordo caldo e speciale". ...

Musica : l'israeliana Noa il 6 aprile in concerto al Teatro Rendano : Noa, oltre ad essere una cantante unica al mondo " ha concluso la Succurro - è una donna eccezionale che ha saputo rendersi messaggera del dialogo di pace tra Israele e i Paesi Arabi e portavoce ...

Dopo lo sport - la musica. Stelle del K-pop in concerto a Pyongyang - ma viene escluso 'l'incontrollabile' Psy - : Prima volta in oltre un decennio per favorire il disgelo, mentre ci si prepara per l'incontro tra i leader delle due Coree il prossimo 27 aprile

Dopo lo sport - la musica. Stelle del K-pop in concerto a Pyongyang (ma viene escluso "l'incontrollabile" Psy) : Trasferta a Pyongyang per le Stelle del K-pop, la musica popolare sudcoreana che va per la maggiore in Asia. È la prima volta Dopo oltre un decennio. Un nuovo segnale di disgelo fra le due Coree, Dopo il ruolo determinante dello sport in occasione delle Olimpiadi invernali, in vista del summit intercoreano previsto per il 27 aprile e di un ipotetico vertice tra Kim Jong Un e Donald Trump a maggio.L'iniziativa artistica "aggiungerà ...

6 star della musica che non sono mai state in concerto in Italia : Sappiamo che sembra strano, ma esistono ancora star della musica internazionale che non si sono mai esibite in concerto in Italia. via GIPHY Sia chiaro, noi intendiamo live veri e propri, non ospitate in altri show o in tv. Artisti come Eminem e Demi Lovato hanno rimediato questa imperdonabile mancanza proprio quest’anno: nei prossimi mesi, infatti, si esibiranno rispettivamente a Milano e a Bologna. Nel video qui sotto abbiamo citato 6 ...

«concerto Classics» - la musica per la gente : L'annuncio che una casa discografica si rinnova e imbocca un nuovo cammino, è una notizia , quasi, clamorosa, vista l'attuale bradisismo inarrestabile di idee, vendite e ricavi. Le ragioni certo, non ...

Renato Zero : il coraggio di una rivoluzione musicale in Zerovskij - il film-concerto : Renato Zero non perde mai quello sguardo consapevole di chi conosce la strada che ha percorso per raggiungere successi e superare gli incroci pericolosi della vita. E neanche il senso dell'umorismo. '...

Notte Bianca dell'Unesco - sabato concerto di Musica Sacra in Cattedrale a Monreale : Verranno anche presentati i cortometraggi vincitori del premio Migrarti Venezia 2017 : short film che affrontano con leggerezza, tra cronaca e ironia, temi difficili come immigrazione e integrazione ...

concerto gratis Conservatorio Milano 11 marzo 2018 - solidarietà e musica : Serata all'insegna della musica e della solidarietà per tendere una mano ai "migranti della salute", ovvero le persone costrette ad attraversare la Penisola per accedere a cure mediche o sottoporsi ad ...