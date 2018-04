Il cioccolato di Modica al Vinitaly di Verona

Il cioccolato di Modica alla festa della Polizia : Una barretta del cioccolato di Modica è stata realizzata in occasione della festa della Polizia di Stato e donata ai presenti durante la cerimonia.

Gentiloni al Museo del cioccolato di Modica : Paolo Gentiloni in visita al dammusu ro ciucculattaru a Modica per Pasqua. Il presidente del Consiglio in visita privata con la moglie.