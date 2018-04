Il Cagliari torna alla vittoria

Lotto : torna il 20 su Venezia e il 46 su Cagliari : Nella quinta estrazione del Lotto di Aprile, cadono il 20 su Venezia e il 46 su Cagliari rispettivamente dopo 105 e 104 turni di assenza. Lotto, il 20 su Venezia abbandona subito il primo posto nella classifica dei ritardatari del Lotto: l’ultracentenario lagunare torna nel concorso di giovedì 12 aprile, dopo 105 assenze. In vetta c’è ora il 45 su […] L'articolo Lotto: torna il 20 su Venezia e il 46 su Cagliari proviene da GiGi Lotto.

Toro - poker a Cagliari : dopo 4 ko torna il sorriso : dopo quattro tappe accompagnate da sole sconfitte, il Toro rialza la testa. Quello di Cagliari è stato un pomeriggio spaccato a metà: un primo tempo timido, quasi noioso, una ripresa vissuta con un’intensità sconosciuta. I granata hanno avuto la forza di cambiare l’inerzia della sfida in corso d’opera, grazie anche alle mosse dalla panchina. Una su...

Serie A Cagliari - Sau torna ad allenarsi assieme al gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Benevento . Ad Asseminello, il programma della seduta ha previsto attivazione in palestra, ...

Serie A Cagliari - Cragno torna in gruppo : Cagliari - Dopo il pareggio contro la Lazio, il Cagliari punta con decisione il Benevento, prossimo avversario. I rossoblù si sono allenati ad Asseminello, in una seduta che ha visto tornare in gruppo ...

Napoli - Mertens torna a Cagliari. Sfida l'ex Pavoletti - nello stadio dove tutto ebbe inizio : Ma Leonardo è rimasto legato ai colori azzurri e nella corsa scudetto con la Juve non ha dubbi su chi fare il tifo, come raccontato a Sky Sport la scorsa settimana dopo la sconfitta contro il Chievo, ...

L’eccitante incubo del “Paranormal Circus” torna a Cagliari il 3 marzo 2018 : Ritorna l’eclatante realtà, unica nel suo genere, del Paranormal Circus, lo show horror carico di adrenalina, prodotto da Tayler Martini.

Il Chievo torna a sorridere : Cagliari a tappeto 2-1 e agganciato in classifica : Il Chievo Verona di Rolando Maran torna finalmente alla vittoria ponendo fine ad una serie di risultati negativi davvero preoccupanti. I gol di Giaccherini ed Inglese, nel giro di due minuti, hanno ...

DIRETTA / Chievo Cagliari (risultato finale 2-1) streaming video e tv : torna a vincere la squadra di Maran : DIRETTA Chievo Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Bentegodi per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:56:00 GMT)

Serie A Cagliari : torna Faragò - si ferma Romagna : Cagliari - Il Cagliari si è allenato questa mattina sul campo della Sardegna Arena, in vista della gara di sabato a Verona contro il Chievo . Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un ...

Pallacanestro serie A2 - La Molisana Magnolia Campobasso torna al successo : Cagliari battuto in un festoso PalaVazzieri : LA Molisana Magnolia Campobasso SURGICAL VIRTUS Cagliari 72-42 , 18-11, 34-20; 57-31, Campobasso: Alesiani 6 , 1/1 da 3, , Di Gregorio 13 , 3/3, 1/4, , Ciavarella 11 , 4/5, 1/3, , Reani 11 , 5/8, , ...

Cagliari - Joao Pedro torna dalla squalifica : Joao Pedro torna a disposizione di Diego Lopez dopo la squalifica di quattro giornate rimediata per un pestone a Federico Chiesa durante la partita di campionato contro la Fiorentina. Un rientro ...

Calciomercato Cagliari - torna Han e si continua a lavorare in uscita - sfuma Cofie : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal pareggio in campionato contro il Crotone, fiducia per il proseguo del campionato. Ultimissime ore di Calciomercato, definito il ritorno di Han che torna subito in Sardegna. Accordo raggiunto con il Perugia, trattativa slegata da un possibile trasferimento alla Juventus, il Cagliari ha deciso di riportare alla base il calciatore con sei mesi d’anticipo. Si continua a lavorare anche in ...

Han torna al Cagliari - su Letizia e Sanchez : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , idea di scambio Giannetti-Rigoni col Chievo ma per ora non decolla. torna Ragatzu a titolo definitivo , firma fino al 2021 e resta in prestito all'Olbia fino ...