I target del raid - la tattica del Pentagono e le tensioni : l’attacco in Siria in 5 punti : Si sa dove si inizia, quando si lancia un attacco di questo tipo (più simbolico che performante) ma non si finisce. Ecco i punti da tenere a mente

FCA/ Marchionne conferma i target 2018. Elkann parla della successione : Fca, John Elkann parla della successione a Sergio Marchionne, il quale ricorda che nel 2018 sono stati rispettati i target previsti. Attesa per il piano industriale di giugno(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:09:00 GMT)

Broker positivi sul titolo Marr - nuovo rialzo del target price : Teleborsa, - Si muove in frazionale rialzo il titolo Marr , che passa di mano in progresso dello 0,74%. La società alimentare, dopo aver incassato un upgrade la vigilia, ottiene anche oggi una ...

ENI - i nuovi target degli analisti dopo l'aggiornamento del piano industriale : Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti su ENI dopo l'aggiornamento dei target del piano industriale e della politica dei dividendi. Jefferies ed Equita sim hanno incrementato a 17,5 euro il target price sul Cane a sei zampe, apprezzando la decisione di aumentare del 3,75% la cedola relativa all'esercizio ...

Un riferimento allo 'slack' dell'economia lo aveva fatto anche Mario Draghi durante l'ultima riunione di politica monetaria.

Campari immobile dopo il taglio del target price : Teleborsa, - Pomeriggio incolore per Campari , che si porta sui livelli della vigilia a 6,135 euro. Oggi Societe Generale ha tagliato il target price della big dei drink a 7 euro , confermando il ...

Diabete tipo 2 : quando schemi mentali - stress ed emozioni dei medici ostacolano il raggiungimento del target terapeutico : Sono troppi i pazienti di tipo 2 che non raggiungono i corretti obiettivi glicemici, perché non viene loro prescritta o intensificata la terapia insulinica. Il problema, noto come inerzia terapeutica, spesso si associa anche all’impiego di farmaci ormai obsoleti e all’incapacità da parte dei medici di prendere coscienza del problema e di attivarsi per risolverlo. Secondo i dati dell’Associazione medici Diabetologi (AMD), il 50% dei diabetici di ...

Il target è stato reiterato, nonostante l'anno scorso l'economia sia cresciuta del 6,9%, superando l'obiettivo del governo.

Inwit corre grazie al miglioramento del target price : Teleborsa, - Ottima la performance di Inwit , che si attesta a 5,84 con un aumento del 4,47%. Oggi RBC Capital ha migliorato il target price della società a 6,5 euro. A livello operativo si prevede un ...

Mercato del petrolio in calo. Il target del 2018 diventa un miraggio : Sul Mercato del petrolio è in atto una tendenza ribassista da diversi giorni, che viene confermata anche dai primi dati di oggi. WTI e Brent sono infatti entrambi in calo, con il prodotto americano che registra un calo dello 0,16% mentre quello europeo accusa una flessione minore. Questo andamento testimonia il periodo difficile che sta attraversando il Mercato. Ci muoviamo attorno ai 63-64 dollari per il Brent, mentre il WTI è poco sopra la ...

Campari soffre il taglio del target price : Gli analisti mettono le ganasce a Campari . Il re dei drink sta cedendo il 2% a 6,05 euro Piazza Affari, collocandosi in fondo al paniere principale del FTSE Mib, dopo che JP Morgan ne ha tagliato il ...

Clima : il target dell’Accordo di Parigi potrebbe diventare irraggiungibile entro 5 anni : Secondo le previsioni del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, l’obiettivo di contenimento dell’aumento delle temperature entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, fulcro dell’Accordo di Parigi sul Clima, potrebbe diventare presto irraggiungibile. L’innalzamento della temperatura media globale “dovrebbe superare il grado centigrado, e potrebbe raggiungere 1,5 gradi, nei prossimi ...