I primi 35 anni dell' Istituto calabrese per la storia dell' antifascismo e dell' Italia

I primi 12 anni di Twitter : I fondatori di Twitter Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams (Foto: getty Images) “With Twitter, it wasn’t clear what it was. They called it a social network, they called it microblogging, but it was hard to define, because it didn’t replace anything”. Difficile da definire, perché non rimpiazzava proprio niente. Le parole del fondatore Evan Williams, che così descriveva i primi anni di vita di Twitter, valgono ancora, a dodici anni ...