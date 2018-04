' I Popolari per Cesena ci saranno alle elezioni' | partono 10 forum tematici per il

Milano : arriva il ContaCase - counter digitale per alloggi Popolari sfitti : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - Si chiama ContaCase, è il counter digitale che monitora l’avanzamento del Piano di riqualificazione degli alloggi popolari sfitti, da oggi on line sul sito del Comune (www.comune.Milano.it/ContaCase), richiamato con una ‘mattonella’ direttamente in homepage. “Entra nel

Decreto Popolari - il gip chiede un supplemento di indagini sul broker di De Benedetti per insider trading : La Procura di Roma farà ulteriori indagini per presunto insider trading a carico del broker di Carlo De Benedetti, Gianluca Bolengo. A cui il 16 gennaio 2015 l’ingegnere, presidente onorario di Gedi, disse di aver saputo da Matteo Renzi che il Decreto sulle banche Popolari sarebbe passato a breve. Bolengo a quel punto investì 5 milioni in azioni delle Popolari per conto di De Benedetti. Un’operazione che fece guadagnare a De Benedetti ...

Rubano acqua per 12mila euro nelle case Popolari - nei guai due mamme : TORRE DEL GRECO - Sorprese a rubare 12mila euro di acqua nelle palazzine popolari, due donne denunciate per furto aggravato. Blitz dei vigili urbani nel complesso di edilizia pbblica di via Tortora, ...

“È il ragazzo più bello del mondo!”. Chi è e dove vive. Occhio - però… Su Instagram è una star e la sua Popolarità è cresciuta a dismisura dopo che una ragazza ha condiviso una sua foto. Ora è il più desiderato del globo - ma c’è un problema… l’età : “C.b.c.m.”, si diceva una volta (alla fine degli anni ’90), “cresci bene che ripasso”, era la traduzione della complessa sigla adolescenziale di tante ragazze italiane. Eppure, seppur in forma diversa, è la stessa cosa che stanno pensando ragazze e donne di mezzo mondo guardando le foto di questo bambino. C’è qualcosa di “malato” in questo? No! In un’epoca in cui siamo abituati a vedere ragazzini e ragazzine che sembrano ...

“È il ragazzo più bello del mondo!”. Chi è e dove vive. Occhio - però… Su Instagram è una star e la sua Popolarità è cresciuta a dismisura dopo che una ragazza ha condiviso una sua foto. Ora è il più desiderato del globo - ma c’è un problema… l’età : “C.b.c.m.”, si diceva una volta (alla fine degli anni ’90), “cresci bene che ripasso”, era la traduzione della complessa sigla adolescenziale di tante ragazze italiane. Eppure, seppur in forma diversa, è la stessa cosa che stanno pensando ragazze e donne di mezzo mondo guardando le foto di questo bambino. C’è qualcosa di “malato” in questo? No! In un’epoca in cui siamo abituati a vedere ragazzini e ragazzine che sembrano ...

Boccali (Gente Libera) : “Alloggi Popolari nel Lazio - è l’ora di cambiare per tutelare la legalità” : Boccali (Gente Libera): “Alloggi popolari nel Lazio, è l’ora di cambiare per tutelare la legalità”. La recente polemica attorno ad un candidato delle elezioni politiche... L'articolo Boccali (Gente Libera): “Alloggi popolari nel Lazio, è l’ora di cambiare per tutelare la legalità” su Roma Daily News.

Case Popolari - 69 indagati per truffa e falso allo Iacp : BRINDISI - Dichiarazioni dei redditi false, in tutto o in parte. La motivazione? Strappare all'Ex Iacp, ora Arca Nord Salento, affitti bassi, bassissimi, in alcuni casi simbolici di fronte a redditi ...

Popolari - soffiata di Renzi a De Benedetti. Perugia indaga sui pm romani : Il fronte giudiziario si allarga. Non c'è più solo Roma, ma anche Perugia. I magistrati vogliono far luce sull'inchiesta capitolina che avrebbe dovuto far luce sull'acquisto delle azioni delle banche Popolari. Al centro di tutto c'è Carlo De Benedetti accusato di aver saputo dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, dell'imminente pubblicazione di un decreto che avrebbe trasformato gli istituti in Spa. Sul ...