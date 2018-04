I missili nel cielo di Damasco | le foto Le esplosioni e il silenzio | Video 1|Video2

Trump : «In Siria arrivano i missili» La replica di Mosca : li usi per i terroristi Tutti gli obiettivi nel mirino degli Usa : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

Siria - allerta su rotte aeree nel Mediterraneo orientale : "Possibile blackout per lancio di missili" : "Si consiglia - si legge in una nota di Eurocontrol - di pianificare le proprie operazioni di volo nell'area dell'Est Mediterraneo/Nicosia"

Paura nel Mar Baltico per i test missilistici di Putin Video : L'esercito russo ha dato il via nella giornata di mercoledì 4 aprile a un'esercitazione nelle acque del Mar Baltico [Video], nel cui ambito sono stati testati alcuni missili nei pressi del confine con le acque territoriali di alcuni Paesi aderenti alla Nato. test missilistici effettuati all'indomani dell'incontro tra il presidente americano Trump ed i leader dei Paesi dell'area baltica. Una mossa, quella di Putin, che non ha mancato di suscitare ...

La Russia lancia missili nel Baltico durante test navali - scatta allerta Nato : La Russia lancia missili nel Baltico durante test navali, scatta allerta Nato La Lettonia ha chiuso lo spazio aereo e ha chiesto agli alleati di monitorare la situazione. I test della marina militare erano stati annunciati da Mosca prima di Pasqua.Continua a leggere La Lettonia ha chiuso lo spazio aereo e ha chiesto agli alleati […]

Corea Nord : avanti nucleare e missili - Usa nel mirino